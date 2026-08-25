Machu Picchu: ¿Cómo mejorar su gestión y sistema de venta de entradas?

Machu Picchu recibió 391 128 visitantes entre enero y abril, y casi el 80 % fueron extranjeros.

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El Santuario Histórico de Machu Picchu no solo es el principal atractivo turístico del Perú, sino también uno de sus mayores motores económicos. Entre enero y abril de este año, recibió 391 128 visitantes, de los cuales casi el 80 % fueron extranjeros. Sin embargo, los conflictos en torno a la venta de entradas, la gestión del destino y la distribución de sus beneficios evidencian que el modelo actual enfrenta importantes desafíos.

La gestión de Machu Picchu también enfrenta un desafío reputacional. La reciente advertencia de la organización New7Wonders sobre el riesgo de que la ciudadela pierda el reconocimiento que la convirtió en una de las nuevas siete maravillas del mundo reavivó el debate sobre la necesidad de fortalecer su conservación y garantizar una experiencia turística de calidad.

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La modernización de Machu Picchu exige una gobernanza compartida para proteger el patrimonio, ordenar el flujo turístico y sostener la competitividad del Perú.

¿Qué fallas revela el actual modelo de acceso a Machu Picchu?

La reciente crisis por la venta de entradas a Machu Picchu evidenció las limitaciones del modelo actual de acceso al principal atractivo turístico del país. En junio del 2026, cientos de visitantes realizaron largas filas para adquirir uno de los mil boletos disponibles de forma presencial, mientras otros 4.600 se comercializaban por internet. Las denuncias por presuntos malos tratos motivaron, de forma excepcional, la habilitación de una venta anticipada.

Más allá de ese episodio, el caso reveló un desafío propio de la gestión pública contemporánea: el diseño de un sistema puede ser tan determinante como su operación. Mecanismos como las reservas sin pago inmediato, la ausencia de límites por operador y la escasa transparencia sobre la disponibilidad de entradas generan distorsiones que afectan a operadores formales, visitantes, comunidades locales y trabajadores del turismo, además de deteriorar la imagen internacional del Perú.

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En la actualidad, estas dificultades operativas ya impactan en la imagen internacional del país. Según la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur), el 36.4 % de los potenciales viajeros asocia al Perú con problemas de acceso a Machu Picchu. En este escenario, es pertinente analizar cómo modernizar el sistema de gestión y venta de entradas para hacerlo más eficiente, transparente y sostenible.

Una votación mundial convirtió a Machu Picchu en una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo el 7 de julio de 2007. El logro impulsó su proyección turística y cultural. (Andina)

¿Qué cambios se han implementado para mejorar el acceso?

En los últimos meses, las autoridades impulsaron medidas para mejorar el acceso a Machu Picchu y responder a las dificultades registradas durante la temporada alta. Durante las Fiestas Patrias, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco habilitó la venta anticipada de boletos para los visitantes que llegaban a Aguas Calientes. Sin embargo, quienes adquirían una entrada debían esperar hasta tres días para ingresar, debido al límite diario de 5.600 visitantes establecido para proteger el santuario histórico.

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Otra medida reciente apuntó a fortalecer la gestión del sistema de acceso. A finales de julio, los ministerios del Ambiente y de Cultura suscribieron un convenio para integrar el ingreso al Machu Picchu en la plataforma Tu Boleto. La unificación del proceso de compra busca optimizar el control del flujo de visitantes, mejorar la experiencia turística y destinar mayores recursos a la conservación del patrimonio natural y arqueológico.

La venta anticipada en Aguas Calientes alivió parte de la demanda, pero el límite diario de 5600 visitantes mantuvo esperas de hasta tres días.

¿Qué plantean los sectores público y privado para modernizar el sistema?

La experiencia global muestra que un sistema moderno de administración de visitantes no se restringe a la venta de entradas, sino que incluye la planificación, la preservación del patrimonio y la vivencia del visitante en una única gobernanza. En destinos Patrimonio de la Humanidad, como las Islas Galápagos (Ecuador) o la Alhambra (España), el acceso se coordina a través de plataformas exclusivas de reserva que posibilitan saber en tiempo real la disponibilidad, establecer horarios concretos para entrar, repartir a los turistas por circuitos y supervisar la capacidad sin comprometer lo placentero de la experiencia.

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Estos sistemas también proporcionan normas precisas para todos los participantes implicados. Las comunidades locales, los operadores turísticos y los viajeros independientes utilizan la misma plataforma con criterios claros y previamente definidos, lo que disminuye la discrecionalidad, previene sobreventas y permite una mejor organización de los viajes. Asimismo, la información producida hace posible prever los picos de demanda, redistribuir flujos y tomar decisiones fundamentadas en evidencia para salvaguardar el patrimonio.

Apotur señaló que el 36.4 % de los potenciales viajeros asocia al Perú con problemas de acceso a Machu Picchu.

Para el caso de Machu Picchu, la implementación de un sistema único para las reservas tendría que ser parte de una reforma más extensa en la gobernanza del lugar. El Ministerio de Cultura debería liderar la defensa del patrimonio arqueológico; el de Comercio Exterior y Turismo, coordinar las políticas turísticas; el SERNANP, seguir administrando la parte natural del santuario. Por su parte, la Municipalidad Distrital de Machupicchu, el Gobierno Regional del Cusco y los operadores turísticos deberían unirse en un modelo constante de colaboración para garantizar una gestión coherente del destino y evitar decisiones aisladas cada vez que hay temporada alta.

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El reto no consiste en implementar una nueva plataforma tecnológica, sino en desarrollar un modelo de gestión compartida que defina responsabilidades claras, indicadores de rendimiento y métodos continuos para coordinarse entre el sector privado y las entidades públicas. Solo de esta manera se podrá brindar una experiencia predecible para el visitante y, a la vez, potenciar la salvaguarda del patrimonio.

El principal polo turístico del país registró casi 80% de público extranjero en el primer cuatrimestre, mientras persisten disputas por el acceso, la administración del lugar y el reparto de beneficios. (Foto: Agencia Andina)

Cerrar la brecha entre conservación y competitividad

La actualización del sistema de acceso a Machu Picchu constituye una posibilidad para reforzar simultáneamente la conservación, el desarrollo económico local y la competencia turística. Un sistema de reservas integrado haría posible disminuir la incertidumbre de los turistas, optimizar la planificación de los operadores turísticos, reducir las aglomeraciones y producir información útil para decidir sobre la capacidad de carga, el mantenimiento de infraestructuras y la gestión del flujo turístico.

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La administración de destinos patrimoniales debe orientarse a regular la conducta de los visitantes y no solamente la cantidad de ingresos, incluyendo herramientas digitales, supervisión constante y coordinación institucional como elementos fundamentales para una gestión sostenible, según organizaciones como la UNESCO, por medio de su Sustainable Tourism Toolkit. Esa perspectiva es particularmente relevante para Machu Picchu, ya que la competitividad en el turismo y la protección del patrimonio dependen de la habilidad del Estado para operar de forma coordinada.

En ese contexto, la prioridad ya no tendría que ser solamente solucionar las dificultades relacionadas con la venta de entradas en el corto plazo, sino establecer una política de gestión del destino con un enfoque a largo plazo. Si se estableciera un sistema único, transparente e interoperable y una gobernanza eficaz entre las entidades a cargo, Machu Picchu podría transformarse en un modelo de gestión regional de lugares patrimoniales. El desafío no es solo responder a una crisis específica, sino también utilizar esta oportunidad para crear un modelo que asegure la protección del santuario, aumente la confianza de los visitantes y garantice que el principal destino turístico de Perú siga siendo competitivo en las próximas décadas.

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