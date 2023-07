El crecimiento del turismo argentino, sin barreras que lo atrape

Caminito, uno de los emblemas del turismo en la Ciudad de Buenos Aires

El turismo en Argentina está experimentando un incremento notable debido a diversas acciones. Esto quedó demostrado, por caso, el fin de semana turístico del 25 de mayo cuando, según la Cámara Argentina de Turismo, más de 1,3 millones de turistas se movilizaron por el país.

La promoción de las provincias en distintas ferias y su presencia en redes sociales han permitido que las personas descubran nuevas opciones de destinos donde disfrutar de experiencias diferentes. Ahora pueden visitar lugares, ciudades y pueblos que hasta el momento desconocían y que encierran un encanto especial.

Actualmente, muchas personas no tienen la posibilidad de tomar vacaciones largas. Esto vislumbra no solo una pérdida de la estacionalidad de las temporadas de turismo (ya no son sólo en los meses de vacaciones de verano o invierno), sino que también muestra un aumento del consumo de pasajes aéreos en comparación con 2019. Aunque los fines de semana largos y los descuentos del PreViaje son incentivos para los turistas, esta tendencia va más allá de esas fechas.

De acuerdo con las estadísticas de la ANAC, los destinos tradicionales como Córdoba, Mendoza y Bariloche han recibido la mayor cantidad de pasajeros

Los argentinos están empezando a reconocer la geografía del país y la variedad de opciones que ofrece. Esto es crucial para el desarrollo de la actividad turística, ya que mejora la oferta de servicios en todos los niveles, genera más empleo y aumenta la circulación de dinero. Además, abre la puerta a un mejor desarrollo profesional en el sector.

De acuerdo con las estadísticas de la ANAC, los destinos tradicionales como Córdoba, Mendoza y Bariloche han recibido la mayor cantidad de pasajeros. Estos destinos tienen muy buenas tarifas aéreas y sirven como puntos de partida para explorar zonas cercanas, lo que facilita la movilidad de los turistas.

Sin lugar a dudas, este crecimiento genera expectativas positivas para la temporada invernal. Las promociones de alojamiento y pases de esquí han comenzado con anticipación en beneficio tanto de los viajeros como de los proveedores de servicios relacionados con la nieve. Aunque la demanda se encuentra actualmente lenta, se espera un repunte. Bariloche y Tierra del Fuego son dos destinos especialmente atractivos para los brasileños.

Los argentinos están empezando a reconocer la geografía del país y la variedad de opciones que ofrece

También hay un gran movimiento turístico por ocio, y en general, las personas suelen tomar decisiones de último momento, en estos casos.

Esto representa una gran oportunidad para el turismo en Argentina, ya que se puede incrementar la cantidad de visitantes internacionales, si se coordinan de manera seria todos los servicios, para brindar seguridad a los operadores y agencias receptivas.

Nuestro país está experimentando un crecimiento significativo en el sector turístico, pero aún tenemos mucho trabajo por delante para mejorar nuestra oferta y seguir avanzando.

La autora es Coordinadora la Tecnicatura de Agente de Viajes y Turismo de la Universidad de Belgrano