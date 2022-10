Indignante: La Pampa y la indigencia

Gente que busca comida en un basural, reflejo de la pobreza en la Argentina (Reuters)

En La Pampa estamos viviendo una situación decadente. Según el INDEC, Santa Rosa tiene el mayor índice de indigencia luego de Resistencia, Chaco.

En el aglomerado Santa Rosa-Toay viven 130.112 pampeanos, de los cuales 17.168 no tienen para comer ni para abastecer sus necesidades básicas, un 13,2%. Es incoherente que, en una provincia donde se produce la mejor carne del país y alimentos para millones de personas, haya pampeanos que tengan hambre y gobernantes que no se preocupen por revertirlo.

Nunca nos habíamos encontrado con estos índices, no solo en indigencia, también en educación, salud y empleo. Ya es la segunda vez en el año que vemos que la indigencia aumenta, que los pampeanos piden y venden en la calle y los chicos pasan hambre.

El peor registro de indigencia tuvo lugar en el segundo semestre del año pasado, 13,8%, seguido por el primer semestre de este año con un 13,2%. Además, los índices de calidad educativa muestran que 4 de cada 10 chicos no comprenden textos y les cuesta hacer operaciones matemáticas básicas: conocimientos mínimos para conseguir un trabajo.

Yo recuerdo, y muchos pampeanos vivirán conmigo esta evocación, que La Pampa era una provincia con los mejores índices en educación, trabajo y con cero indigencia. Hoy vemos gente en la calle, chicos que no tienen para comer y familias que viven de los planes sociales porque no conocen otra manera de salir adelante.

La educación era uno de los pilares más importantes de nuestra provincia y en los últimos años los índices indican que la calidad educativa está cada vez peor. Han cambiado la forma de evaluar a los chicos, el respeto hacia los docentes y han borrado el mérito. No hay nada más estigmatizante para un chico que no poder cerrar la caja del comercio al que acaba de entrar a trabajar porque no sabe hacer cuentas.

Éramos una provincia donde los pampeanos tenían posibilidades de crecer, conseguir empleo y quedarse en el lugar en el que nacieron. Hoy, a quien quiere emprender le ponen trabas, a quien quiere iniciar una Pyme no se la habilitan y a quien quiere trabajar en el campo le pisan la cabeza con innumerables impuestos. Generar empleo privado en La Pampa es casi imposible.

Debido a la falta de empleo, los más jóvenes se van. No pueden quedarse en la provincia donde nacieron porque no tienen posibilidades de crecer ni de formar una familia, si así lo quisieran. Los padres sufren porque sus hijos deben irse a estudiar a otras provincias y no tienen posibilidades de pagarles el alquiler ni los estudios.

Es inviable que estos índices bajen si el Gobierno de La Pampa sigue poniendo trabas en la generación de empleo privado. En nuestro plan para que la provincia se desarrolle ponemos un fuerte énfasis en la reducción de impuestos para generar trabajo y transformar los planes sociales en empleo genuino. Los pampeanos necesitan soluciones a largo plazo y que les permitan llegar a fin de mes. Para esto planteamos una reforma educativa, orientada a la educación para el trabajo, volviendo a evaluar alumnos, docentes y centros de formación para poder acompañarlos y fortalecerlos.

Tenemos que recuperar la provincia que tenía los mejores números del país. Necesitamos recuperar La Pampa próspera, que tenía como centro al campo y que producía empleo. Debemos recuperar La Pampa.

SEGUIR LEYENDO