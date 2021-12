Del mundo VUCA al entorno BANI

Cuando lo que impera a nuestro alrededor son cambios acelerados, vorágines y constantes, asimilarlos se dificulta mucho más

En el mundo organizacional, como en la vida misma de los individuos, es necesario poder comprender nuestro entorno, saber que es lo que nos rodea, que elementos lo componen, cuales son sus riesgos y que oportunidades nos ofrece. Lo cierto es que nuestro mundo, tal y como lo conocemos, gira incesantemente y evoluciona, se readapta a nuevos tiempos, el clima se modifica y las personas adquirimos nuevos conocimientos y nuevas herramientas.

Cuando estos cambios se dan de forma ordenada y de alguna manera, predecible, la adaptabilidad a ellos es asimilable, somos seres en constante evolución y así lo encaramos al entorno. Pero cuando lo que impera a nuestro alrededor son cambios acelerados, vorágines y constantes, asimilarlos se dificulta mucho más, pues lo que creímos que eran nuestros desafíos dejan de serlos antes de enfrentarlos y aparecen otros nuevos, generándonos, por consiguiente, sensaciones de incertidumbre y ansiedad entre otras. Es por eso por lo que recobra suma importancia el poder describir ese entorno de manera sintética, como si de un simple vistazo se tratara, para que la comprensión de sus riesgos y oportunidades sean analizadas adecuadamente y a tiempo, es como decirnos a nosotros mismos, “ok, este es mi entorno, ¿cómo voy a enfrentarlo?

Hoy en día enfrentamos cambios muchos más profundos de los que estábamos acostumbrados y los paradigmas bajo lo cual analizábamos ese entorno parecen estar también en constantes cambios

Esta manera de analizar el entorno fue propuesta por primera vez por el Colegio de Guerra del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en tiempos de la guerra fría utilizando el acrónimo VUCA ya que el clima imperante en ese entonces era Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo. Cuatro palabras que contribuían a ejemplificar los desafíos que debían tener presentes los líderes militares al momento de trazar una estrategia o enfrentar un desafío. Luego ese concepto fue adoptado por todas las organizaciones del mundo civil para preparar a sus líderes bajo los mismos conceptos.

Hoy en día enfrentamos cambios muchos más profundos de los que estábamos acostumbrados y los paradigmas bajo lo cual analizábamos ese entorno parecen estar también en constantes cambios. Entonces, si cambia mi lente de observar ese entorno, la foto también cambia y mi descripción de ello, también.

La No linealidad, esa noción de que no siempre una determinada causa produce el efecto esperado, debe ser confrontada con una mayor flexibilidad

El antropólogo y futurista Jamais Cascio propuso así el acrónimo BANI, una nueva forma de ejemplificar el entorno que nos rodea para poder encararlo de la mejor manera. El entorno BANI se caracteriza por ser más Frágil (Brittle), Ansioso (Anxious), No lineal (Non-linear) e Incomprensible (Incomprehensible). Lo que nos da una idea de que ya de por sí, eso que nos rodea, es Incomprensible y justamente se torna incomprensible por que No es lineal, no lo podemos predecir, son cambios inesperados, inéditos, y esta situación nos genera una sensación de fragilidad, hoy es así, pero todo se puede romper y por eso Cascio lo describe como Frágil. Continuando con la relación causal de la terminología propuesta por su autor, esa potencialidad de romperse inesperadamente algo de nuestro entorno que creíamos sólido nos genera indudablemente Ansiedad. Ese es el contexto, a eso debemos encontrarle los riesgos, pero también las oportunidades.

El historiador y filósofo autor de “Sapiens: de animales a dioses”, Yuval Noah Harari advierte que la revolución que tenemos por delante no será un evento como lo fue la revolución francesa sino una serie constante, y que dos habilidades principales marcarán la diferencia entre sobrevivir y sucumbir a las perturbaciones sucesivas en el trabajo, las relaciones y la política, ellas son la estabilidad mental y la inteligencia emocional. Estos factores se vuelven relevantes también en el Entorno BANI.

Si solo esperamos determinados resultados corremos el riesgo de una mayor frustración e incomprensión hacia el trabajo y esfuerzo del resto de nuestros equipos

La Fragilidad, ese concepto que importa que de manera espontanea lo que parecía sólido se puede romper, debe enfrentarse con resiliencia. Puede ser que nos enfrentemos con un problema grave que nos derribe, por lo que debemos contar con la capacidad de volver a levantarnos y la estabilidad mental es una habilidad que debemos trabajar para ser seres, y por consiguiente organizaciones, más resilientes.

Por su lado, la Ansiedad hay que encararla con mucha empatía. Aquí recobra importancia la inteligencia emocional. Poder contrarrestar la ansiedad propia o de nuestros equipos de trabajo requiere de una mayor observación, tanto en introspectiva como hacia con los demás y la necesidad de afrontarla con empatía es indispensable, debemos tratar de quitarle peso a esa ansiedad antes de que se vuelva indominable con consideraciones hacia con los otros, ver si mi compañero de equipo está bien, si podemos ayudarlo en algo, ese ofrecimiento ayuda a disminuir los niveles de ansiedad.

La No linealidad, esa noción de que no siempre una determinada causa produce el efecto esperado, debe ser confrontada con una mayor flexibilidad. Si solo esperamos determinados resultados corremos el riesgo de una mayor frustración e incomprensión hacia el trabajo y esfuerzo del resto de nuestros equipos. Debemos ser más tolerables y eso se trabaja también con la inteligencia emocional.

Un gran enemigo de lo comprensible son las ya afamadas fake news<i>, </i>si ya la evolución de los acontecimientos torna nuestro entorno en incomprensible, las fake news<i> </i>solo agravan el problema

Lo Inconprensible requiere de mucha anticipación y planificación estratégica, mayor transparencia e intuición. Debemos colaborar para restar incertidumbre aportando información verdadera y transparente. Aquí un gran enemigo de lo comprensible son las ya afamadas fake news, si ya la evolución de los acontecimientos torna nuestro entorno en incomprensible, las fake news entre otras, solo agravan el problema. Aquí debemos aplicar nuestra intuición para saber que asimilar como cierto y que debemos pasar de largo por falso y confuso, la estabilidad mental es una de las habilidades que nos puede aportar una buena dosis de anticipación y de intuición.

La propuesta del mundo VUCA para ser insuficiente en los tiempos que corren, la volatilidad y la ambigüedad por ejemplo, ya son cosas del día-día y ya las hemos analizado, hoy debemos observar nuevamente esa foto de nuestro alrededor para poder prepararnos a lo que vendrá, que es ciertamente Frágil, No lineal, Incomprensible y todo esto sin duda nos llevará cada vez más a una mayor ansiedad y debemos intentar estar preparados para lo inesperado.

