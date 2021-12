Hoy se anunciará la inflación de noviembre y los economistas la esperan en torno al 3%

DyN 162

El Indec informará hoy el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre y según la mayoría de los consultores se ubicará cerca del 3%. Con ese incremento, el alza interanual se mantendrá cerca del 52 por ciento. Uno de los principales factores que sostienen esa suba es el elevado aumento del rubro Alimentos y Bebidas registrado a pesar del plan de congelamiento de precios que lleva adelante el Gobierno.

Esas cifras son las registrada por el último informe de Latinfocus Forecast Consensus. Los panelistas que integran el estudio, además, “proyectan que la inflación terminará en 2022 en el 49,8%, lo que supone un aumento de 1,9 puntos porcentuales respecto a la estimación del mes pasado, y en 2023 en el 38,9%”, indicó el informe. “La inflación se mantendrá elevada en 2022 en medio de una financiación monetaria continua, aunque algo más lenta, del déficit fiscal”, agregó.

El promedio indica que la inflación sería del 49,8% en 2022, aunque el estudio EcoGo se estiró hasta 65%, seguido por Econométrica con 60,8% e Invecq y LCG con 60%; en la otra punta, Torino apuntó al 30 por ciento.

Cabe recordar que el Gobierno había modificado su proyección original de aumento de la inflación para este año desde el 29% de la ley de Presupuesto 2021 hasta un 45,1%. Para 2022, el proyecto de “ley de leyes” defendido ayer por el ministro Guzmán ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados promete un 33% de alza, algo que ningún analista observa.

De hecho, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) compilado por el Banco Central espera un 51,8% en promedio, una estimación que supera en 2,6 puntos porcentuales a la de la edición anterior del REM. Los consultores esperan un 3,1% para noviembre y, a partir de allí, un alza que recién se detendrá en abril. El REM espera un 3,4% para diciembre, un 3,8% para enero, un 4% para febrero y un 4,3% para marzo.

El relevamiento del estudio Ferreres & Asociados tuvo un cálculo apenas menor: “La inflación de noviembre fue de 2,9% mensual y registró un crecimiento interanual de 46,7%. Por otra parte, la inflación núcleo avanzó a un ritmo mensual de 3,3%, marcando un aumento de 48,5% anual”.

Respecto de los principales rubros, la consultora que dirige Fausto Spotorno indicó que “Vivienda encabezó las subas del mes, registrando un alza de 4,9% mensual, mientras que Indumentaria lo hizo en 4,6% mensual y que Transporte y comunicaciones avanzó 4,3% mensual”.

“Con relación a la medición núcleo, ésta arrojó una variación del 3,3% y en términos anuales registró una suba del 48,5%. En cuanto a los bienes y servicios regulados, éstos registraron una variación de 1,9% mensual, mientras que los estacionales subieron 3,1% mensual”, afirmó el informe.

Según la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el dato fue del 3%, mientras que para la consultora Seido llegó al 3,5% el mes pasado y al 52,6% en los últimos 12 meses, el valor más cercano al dato de diciembre del 2019, cuando Mauricio Macri dejó la presidencia con un 53,8 por ciento.

Otra consultora, LCG, estimó que “en la quinta semana de noviembre la suba de precios de los alimentos promedió 1,1%, desacelerando 0,7 puntos porcentuales respecto la semana anterior; el índice de alimentos y bebidas presentó una inflación mensual de 3% promedio en las últimas 4 semanas y 4,5% punta a punta en el mismo periodo”.

Por otro lado, Equilibra estimó “un incremento mensual del IPC Nacional para noviembre 2021 de 3,3%, lo que arroja una inflación acumulada de 46,5% y un alza interanual de 52,3%”.

En tanto, Federico Moll de Ecolatina indicó que el registro se ubicó en 3,2%, con una suba mayor en alimentos y, en particular, en la carne, reflejando el fracaso parcial del “congelamiento” de los precios que con tanto ahínco lleva adelante el Gobierno. “En supermercados se vio el efecto de los controles, pero en el canal tradicional no”, aclaró Moll.

El estudio Eco Go estimó 3,2% para el mes pasado y 51,5% en los últimos 12 meses. “La última semana saltó carne vacuna 10% y alimentos creció 1,6% en la semana. Con ello, la suba mensual de los alimentos fue de 3,9%, del 57,1% en el último año y del 50,8% desde enero”, indicó su director ejecutivo, Sebastián Menescaldi. En particular, la carne subió 5,9% en noviembre y 76,7% en el último año, según Eco Go.

