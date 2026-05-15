Opinión

Ransomware en tiempos de ajuste: por qué un ciberataque puede hundir a una pyme

Cuando hay menos recursos, se suelen postergar actualizaciones, se estiran las licencias y se reduce el personal de IT, dejando la “puerta abierta” a incidentes que no discriminan por facturación

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Las pymes hoy son el blanco elegido por el cibercrimen, sobre todo porque tienen menos defensas y barreras de entrada
Las pymes hoy son el blanco elegido por el cibercrimen, sobre todo porque tienen menos defensas y barreras de entrada

En el escenario económico argentino actual, donde las pymes están cuidando cada centavo y la eficiencia operativa es la única regla de supervivencia, existe un riesgo silencioso que no aparece en los números diarios pero que tiene el potencial de hundir una empresa en pocas horas. Hablamos del ransomware: el secuestro digital de datos que, en contextos de ajuste, se vuelve realmente destructivo para las pequeñas y medianas empresas.

Desde hace años, la ciberseguridad se percibe como un lujo o un gasto exclusivo de las grandes corporaciones con presupuestos ilimitados. Pero los datos son contundentes: las pymes hoy son el blanco elegido por el cibercrimen, sobre todo porque tienen menos defensas y barreras de entrada.

En tiempos de ajuste, la vulnerabilidad se multiplica: cuando hay menos recursos, se suelen postergar actualizaciones, se estiran las licencias y se reduce el personal de IT, dejando la “puerta abierta” a incidentes que no discriminan por facturación.

El costo de la parálisis: mucho más que un rescate

Siempre hacemos énfasis en que el verdadero impacto de un ataque de ransomware no es solo el costo económico del rescate. El costo real es la interrupción total de la actividad. Para una pyme que opera con márgenes ajustados, pasar tres, cinco o diez días sin poder facturar, sin acceder a la lista de proveedores o sin gestionar el stock, es un golpe del que cuesta mucho recuperarse.

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A esto hay que sumarle el daño reputacional. En un entorno donde la confianza es cada vez más frágil y difícil de reconstruir, informar a los clientes que sus datos han sido vulnerados o que no es posible cumplir con los pedidos por un “problema técnico” puede significar la pérdida definitiva de compradores, proveedores y otros aliados. En tiempos de crisis, la resiliencia no se mide solo en la capacidad de ahorro, sino en la capacidad de mantener la operación en pie frente a imprevistos de alta escala.

Hoy, el fraude digital ya no es un tema eventual, es una industria automatizada. Los cibercriminales no buscan “a quién” atacar, simplemente lanzan campañas masivas y entran por las puertas que quedaron abiertas por una mala gestión de identidades o accesos.

Seguridad estratégica sin grandes inversiones

La buena noticia es que bajar el nivel de riesgo no siempre requiere inversiones millonarias. La ciberseguridad moderna es, ante todo, una cuestión de gobernanza y procesos. En un contexto de ajuste, nuestra recomendación es enfocarse en lo que llamamos “higiene digital básica”, que tiene un impacto altísimo con un costo mínimo.

Primero, la gestión de las identidades. La gran mayoría de los ataques exitosos empiezan con una contraseña robada. Implementar autenticación multifactor (MFA) en todos los accesos (correos, servidores, sistemas de gestión) es la medida de seguridad más costo-efectiva que existe. No requiere comprar servidores nuevos, sino configurar correctamente lo que ya tenemos.

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Segundo, la protección de los procesos sensibles. En las pymes, es común que una sola persona tenga los accesos y controles de la operación completa. Y la rotación de personal o el exceso de tareas pueden llevar a descuidos. Fortalecer los procesos de validación, asegurando que ninguna operación crítica dependa de un solo canal o de una única confirmación, ayuda a proteger la empresa contra la ingeniería social.

La ciberseguridad como decisión de gobernanza

Para proteger sus operaciones este 2026, las pymes tienen que entender que la ciberseguridad ya no es un tema técnico del área de sistemas, sino una decisión estratégica de la dirección. No podemos gestionar lo que no vemos. Tener visibilidad sobre quién accede a qué y bajo qué criterios es la defensa más sólida.

El error más común es pensar que el “parche” técnico soluciona el problema de fondo. La respuesta tiene que ser integral: tecnología, procesos y, sobre todo, cultura. Capacitar a los colaboradores no en términos académicos, sino en escenarios reales de fraude, permite que el equipo se convierta en la primera línea de detección y defensa, en lugar de ser la puerta de entrada.

El ajuste económico nos obliga a ser más inteligentes en la asignación de recursos. Proteger la continuidad operativa a través de una arquitectura digital ordenada no es un gasto, es la póliza de seguro que permite que una pyme siga existiendo mañana. En un mundo donde la velocidad del ataque siempre supera a la de reacción, la anticipación y el orden de los procesos son las únicas herramientas que igualan la cancha.

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