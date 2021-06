Trombofilia, una enfermedad invisibilizada en plena pandemia

A casi siete meses de la muerte de Diego Maradona, hoy indagarán al jefe de los enfermeros que lo atendieron en Tigre

Los fiscales le atribuyeron tener “pleno conocimiento de lo que hacía y de lo que no, en especial del manejo de los enfermeros para con el paciente” y de haber asentado “deliberadamente” en las planillas de atención “información que no se condecía con el real estado y atención médica que recibía” el ex futbolista