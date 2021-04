La educación y los dilemas que nos plantea la pandemia

(Nicolas Stulberg)

Vemos día a día cómo crece el número de personas que contraen la enfermedad del Covid-19. El sistema de salud y los agentes sanitarios están al límite de sus capacidades y de sus fuerzas.

Muchos enfermos se recuperan. Y lamentablemente también muchos de ellos mueren. Las pérdidas de vidas se expresan en números muy alarmantes. Y detrás de cada una de estas vidas y muertes, hay personas con una historia, hay familias, amigos, proyectos y sueños que quedarán truncos.

Desde que comenzó esta tragedia global, además de recibir diariamente información muy variada sobre el insondable pronóstico del desarrollo de la pandemia, de sus posibles soluciones, incluyendo investigaciones científicas y vacunas elaboradas contrarreloj, fuimos aprendiendo a comportarnos socialmente. Fuimos descubriendo los mejores modos de cuidarnos para evitar contagiarnos. Y lo hicimos con algunos aciertos y también luego de varios errores cometidos. Sin embargo, a veces nos descuidamos nuevamente, y volvemos a encontrarnos con el problema en casa.

En la Argentina, el impacto de la llegada y expansión del coronavirus ha sido muy profundo, pues la pandemia nos encuentra en un tiempo muy complejo, por las condiciones inestables económicas y políticas en las que se encuentra el país, atravesadas por enormes desencuentros sociales. Y todo ello, profundiza la gravedad de la situación, pues atenta contra el espíritu de unidad que hay que tener para poder enfrentar todo los desafíos que aparecen en estos casos.

En este escenario, se presenta particularmente el tema de la educación, que ha motivado en los últimos días, nuevos enfrentamientos entre aquellos que sostienen la importancia de mantener la presencialidad física de alumnos y docentes en las aulas, debido a que se habría demostrado que no es el aula el lugar donde se produce la mayor propagación. Y por otro lado están aquellos que sostienen la necesidad de suspender las clases, con la convicción de que esta medida sería la más conveniente para evitar el movimiento de grupos de personas, y así frenar la expansión del virus.

El dato objetivo es que las escuelas realmente están muy afectadas. Y están muy lejanas de los tiempos de la normalidad pre pandémica que supimos tener. Muchos alumnos y docentes se contagian o se vinculan con gente enferma por covid. Y ello hace que se deban alterar o cerrar los sistemas de burbujas o las actividades presenciales en los establecimientos educativos. Los protocolos que nos rigen son muy detallados y exigentes. Y así pasan los días, y en cada uno de ellos se cierran y se abren burbujas, se enferman y sanan estudiantes y maestros. Y también se afectan y mueren muchos familiares y amigos.

Por tanto, las soluciones ideales no son aplicables porque no son alcanzables. No hay ninguna medida que resulte totalmente apropiada para resolver la maraña de situaciones a atender. Todas tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y todas están respaldadas por razones que las validan. Provocan un gran dilema.

Estamos ante la necesidad de optar por unas medidas válidas eligiéndolas por sobre otras que también tienen su validez. Y además, hay que elegir con el riesgo de errar en la opción.

Ese es el escenario. La responsabilidad del gobernante fundamentalmente consistirá en hacer una ponderación objetiva, nutrida del diálogo y búsqueda de consensos, para finalmente resolver con prudencia y sin inclinaciones ideológicas, la aplicación de la mejor medida posible, que tenga como objetivo alcanzar el bien común de todos los ciudadanos.

Considero que la irritación social que está ocurriendo a raíz de este tema, refleja y expresa muchas más cosas que el deseo que tenemos todos de que los chicos no pierdan más clases en las escuelas. Muestra los sentimientos que el pueblo tiene, luego de un año de padecer con enorme dolor, la incertidumbre y el desconcierto por esta enfermedad. Y el cansancio por las medidas tantas veces vacilantes y erróneas, que en todos los ámbitos se han tomado. Todo ello dejó huella, y nuevamente ahondó el desencuentro, la desconfianza, el recelo, y el sentimiento de injusticia, que con razón muchos tienen en nuestra patria.

Ahora están en el ojo de la tormenta el tema puntual de la presencialidad física de los alumnos en los colegios. La crispación domina una vez más la escena. Acusaciones, enfrentamientos, respuestas y contraataques que agregan confusión e inquietud en la gente.

Pero sin embargo es importante destacar que los problemas educativos, y cualquier otro problema de los argentinos nunca llegarán a solucionarse si no se trabaja arduamente en resolver los grandes problemas de fondo que tenemos. Y entre ellos, uno de los más importantes es el enfrentamiento y la intolerancia entre las fuerzas políticas, que impide el diálogo y los más mínimos y necesarios acuerdos generales. Y que impregnan de agresividad y rencor, a buena parte de la población, deteriorando aún más el tejido social debilitado que desde hace muchos años tenemos.

Los estudiantes deben ir a clases. La gente tiene que cuidarse. Las políticas sanitarias deben acompañar con seriedad los vaivenes de la pandemia. Y los gobernantes tienen que dejar de lado sus propias especulaciones y ambiciones, para trabajar unidos, eligiendo las medidas más sabias y convenientes para estos tiempos.

Tenemos un gran desafío y una enorme oportunidad por delante.

