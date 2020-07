Claramente ya sabemos que nunca volveremos a ser los mismos después de la pandemia y pasada la cuarentena extendida por tantas veces. Muchos saldrán fortalecidos por esa capacidad invisible de ser resilientes. Otros van a quedar expuestos (una vez más) a indignidades que ya conocen: los descartados. A los descartados de nuestro mundo el viento no se los va llevar por arte de magia. La salvación será comunitaria o no será, y vendrá con una consigna que casi es marca en las villas: recibir la vida como viene. “Así podremos visibilizar un ejército invisible actuando como un solo pueblo, a lo largo y ancho de nuestra patria, cuidando y abrazando la vida como viene, porque los pobres casi no tienen más que la vida y cuidan especialmente de los chicos y de los adultos mayores”, indicó el obispo más joven del episcopado argentino.