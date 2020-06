“La cultura del encuentro -afirmó el Papa Francisco- reúne el sueño de los niños y los jóvenes con la experiencia de los adultos y los viejos. Este encuentro tiene que darse siempre, si no, no hay humanidad. Sin ese encuentro no hay raíces, no hay historia, no hay promesa, no hay crecimiento, no hay sueños, no hay profecía”.