No faltaron advertencias del peligro de una pandemia. No tomamos medidas. No discutamos ahora si vamos a superar las penurias y el sufrimiento que tenemos por delante con más Estado o más mercado. Necesitamos más de ambos y, sobre todo, del ingenio colectivo para combinarlos de manera inteligente y construir las instituciones del que nos permitan llegar al futuro.