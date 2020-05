Las causas de los éxitos y los fracasos siempre son múltiples. Pero hay una que me llama la atención especialmente: en Argentina el sector privado y el sector público a veces parecen antagonistas en lugar de aliados. A cada lado del mostrador se encuentran motivos para desconfiar. A uno se le cuestiona no poder cumplir con su misión elemental: brindar bienes y servicios públicos de calidad. El otro carga con el estigma de acumular fuera del país y –algunos– con no poder competir con el exterior.