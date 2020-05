En esta inédita crisis mundial es cuando más se requiere el funcionamiento pleno de las instituciones. El kirchnerismo, ex profeso, decidió sustraerse del control parlamentario y ha estado gobernando a puro decreto, metiendo algunos “gatos por liebres”. Usufructuando esta coyuntura, no tuvo la voluntad política de acordar con las fuerzas de la oposición para mantener el Congreso abierto y funcionando, institucionalizando las sesiones virtuales previa reforma del reglamento de la Cámara. Sin lugar a dudas, es el oficialismo sobre quien recae la responsabilidad principal en este particular.