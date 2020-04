Muy criteriosamente los autores aclaran que existen una serie de limitaciones que darán lugar a nuevos trabajos y que estos datos científicos no representan estudios de infectividad, es decir no demuestran tasas de infección, ya que no se trata de estudios clínicos. Sin embargo, en esta etapa de prueba-error que desafortunadamente recorre la ciencia en esta pandemia, los hallazgos del profesor Blocken deberían ser considerados.