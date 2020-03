En algunas zonas muy pobres del conurbano la gente se amontona cuando llegan las viandas: otro problema a resolver. Antes de la cuarentena muchos pequeños empresarios depositaron cheques que no pueden cubrir antes de su vencimiento. Hay jubilados que no usan tarjeta de débito, o que la perdieron, o que no recuerdan la clave y entonces no pueden cobrar. Los argentinos en el exterior son una amenaza de ingreso del virus si entran, pero representan un drama humanitario si se los abandona a su suerte.