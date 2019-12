Quiero destacar por ejemplo que, a partir de las audiencias, quedó claro que tanto las ciencias sociales como la biología brindan sólidos argumentos que permiten establecer la relación que existe para la ciencia entre el embrión y la persona, que la protección jurídica es gradual y que la mayor protección está en cabeza de las personas nacidas: las mujeres y gestantes. Continuar con el sistema jurídico vigente, que propicia los abortos clandestinos y la consecuente posibilidad de muerte materna, no solo no garantiza la posibilidad de salvar las supuestas “dos vidas”, sino que implica mantener un régimen que habilita la muerte de una persona que no hay duda que lo es, cualquiera sea la postura jurídica que se siga.