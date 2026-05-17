Opinión

La segunda ola de la IA ya llegó

Si bien el acceso a herramientas como ChatGPT o Claude se ha generalizado, la ventaja competitiva reside en saber construir soluciones con ellas

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Vista de una oficina moderna con pantallas de inteligencia artificial, laptops abiertas y manos interactuando. Los logos de OpenAI y Anthropic son visibles en una pantalla.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando ChatGPT irrumpió en el mundo en noviembre de 2022, todos hablaban de revolución. Y en cierta medida tenían razón: de repente cualquier persona podía redactar un correo, resumir un contrato o generar ideas en segundos. Fue una democratización real del acceso al conocimiento. Pero eso quedó atrás. Lo que está pasando ahora es algo de otra naturaleza, y la mayoría de las empresas todavía no lo registró.

Estamos en la segunda ola de la inteligencia artificial. Y la diferencia con la primera no es de grado, es de naturaleza.

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Los chatbots responden. Los agentes hacen. Un agente de IA no espera que le hagas una pregunta: escribe código, lo despliega en un servidor, conecta bases de datos, integra APIs externas, administra campañas publicitarias, envía mensajes, trabaja en paralelo con otros agentes y toma decisiones intermedias sin que nadie tenga que estar mirando cada paso. En la primera ola, la IA era una herramienta de apoyo al trabajo humano. En la segunda, la IA ejecuta partes completas del trabajo. Eso cambia todo: el perfil que necesitás contratar, cuánto te cuesta operar, cuánto podés producir, cuán rápido podés crecer.

Lo viví en carne propia. Construí un SaaS con 500 usuarios, sistema de pagos, base de datos y gestión de créditos en quince días, con menos de cuatrocientos dólares en herramientas. Me habían cotizado ese mismo desarrollo en veinte mil dólares. No era un prototipo: estaba en producción. Y lo hice siendo alguien que viene del marketing y las ventas, no de la programación.

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Ese es el cambio de ecuación que todavía no terminó de procesar el mundo empresarial. No se trata de que la IA sea más barata que un empleado, aunque también lo es. Se trata de que hoy una PyME puede tener infraestructura tecnológica que hace tres años era patrimonio exclusivo de corporaciones con presupuestos de seis cifras.

Los perfiles más expuestos son los que hacen trabajo de conocimiento repetitivo y de bajo criterio: traffickers, diseñadores de producción en volumen, programadores junior, analistas de datos, redactores de contenido genérico. No van a desaparecer mañana, pero el valor de mercado de esos roles ya empezó a caer y va a seguir cayendo. Los más beneficiados, en cambio, son los profesionales con experiencia real que ahora tienen un equipo de ejecución disponible las veinticuatro horas. La IA no reemplaza el criterio. Lo multiplica.

Y sin embargo, el acceso a la IA no es en sí mismo una ventaja competitiva. La tienen todos. Tu competencia también tiene ChatGPT, también tiene Claude. La ventaja está en saber construir con ella.

Hoy el 0,04% de la población está construyendo sistemas con programación agéntica. El resto está mirando. En unos años esto va a ser tan estándar como tener una página web. Pero los que lleguen primero van a tener una ventaja que no se cierra fácil.

La IA no es una herramienta más que usás de vez en cuando. Es la base sobre la que se construye la infraestructura de trabajo del futuro. Las empresas que entiendan eso hoy y empiecen a construir —aunque sea de a poco— van a estar en una posición completamente diferente en dos años. Las que esperen a que sea urgente, probablemente lleguen tarde.

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