La cumbre geopolítica del siglo y el nuevo orden mundial

(REUTERS/Maxim Shemetov)

“Si quieres la paz, prepárate para la guerra”, escribió hace siglos Vegecio. Mucho antes, Sun Tzu había sostenido que “la suprema excelencia consiste en vencer sin combatir”. Y ya en el siglo XX, Basil Liddell Hart afirmaba que “el objetivo de la guerra es una paz mejor”.

Las tres frases resumen un principio permanente de la historia: las grandes potencias buscan preservar o reconstruir un orden internacional estable. La paz no surge espontáneamente; requiere equilibrio, poder, disuasión y conducción política.

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El siglo XXI atraviesa precisamente uno de esos momentos decisivos. La competencia estratégica entre Estados Unidos y China se ha transformado en el eje ordenador de la política mundial. Ya no se trata solamente de comercio, tecnología o influencia diplomática: está en juego la arquitectura futura del sistema internacional.

En ese contexto, la reciente reunión de alto nivel entre Washington y Beijing representa mucho más que un encuentro bilateral. Constituye el intento más importante de las últimas décadas por administrar la rivalidad entre las dos superpotencias sin que ésta derive en una confrontación abierta.

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(AP Foto/Luis M. Alvarez)

Detrás de las declaraciones públicas existe un largo proceso diplomático reservado que comenzó años atrás, luego de episodios extremadamente delicados como la crisis del “globo chino” (1), las tensiones alrededor de Taiwán y la creciente militarización del Indo-Pacífico. Tanto Estados Unidos como China comprendieron que una escalada accidental podría tener consecuencias globales imprevisibles.

La cuestión de Taiwán aparece en el centro de esta disputa estratégica. Para Beijing la reunificación forma parte de un objetivo histórico irrenunciable. Para Washington, Taiwán representa un punto clave del equilibrio asiático, además de un enclave tecnológico decisivo por la importancia mundial de la producción de semiconductores.

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Allí emerge uno de los conceptos más sofisticados de la diplomacia contemporánea: la “ambigüedad estratégica”. Estados Unidos no reconoce formalmente la independencia taiwanesa, pero tampoco acepta una anexión forzada por parte de China. Esa ambigüedad busca disuadir simultáneamente a ambos actores y evitar una guerra prematura.

La realidad es que ni Washington ni Beijing desean hoy un conflicto directo. Ambos comprenden que la interdependencia económica, financiera y tecnológica convierte cualquier guerra mayor en un riesgo sistémico para el planeta. Por eso muchos especialistas ya no hablan de una nueva Guerra Fría clásica, sino de una “rivalidad administrada”.

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En este escenario, Europa atraviesa una evidente crisis estratégica. La Unión Europea aparece debilitada demográficamente, dependiente energéticamente y sin liderazgo político equivalente al de otras épocas. Mientras tanto, Estados Unidos —especialmente a partir del regreso del nacionalismo conservador expresado por Donald Trump— intenta recuperar una reafirmación cultural y geopolítica de Occidente.

Más allá de simpatías o rechazos personales, el fenómeno Trump expresa algo más profundo: la reacción de amplios sectores occidentales frente a la pérdida de identidad, el debilitamiento institucional y la sensación de decadencia estratégica.

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(AP Foto/Yuki Iwamura)

La gran pregunta ya no es solamente qué hará China, sino también qué quiere ser Occidente en las próximas décadas. Para la Argentina, este nuevo escenario mundial tiene una enorme importancia. Nuestro país enfrenta simultáneamente dos transiciones históricas: dejar atrás largos años de decadencia económica e institucional y, al mismo tiempo, incorporarse a la revolución tecnológica global.

La inteligencia artificial, la economía del conocimiento, las comunicaciones digitales y la transformación energética están redefiniendo el poder mundial. Las naciones que no comprendan esta transición quedarán definitivamente relegadas.

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La Argentina posee recursos humanos, capacidad científica, energía, alimentos y posición geopolítica para integrarse exitosamente al nuevo ciclo histórico. Pero ello exige dirigencia, estabilidad, educación moderna, cultura del trabajo y visión estratégica de largo plazo. El siglo XXI no espera a los países inmóviles.

Como enseñaba Alvin Toffler, “los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer y escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y reaprender”.

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La historia vuelve a acelerarse. Y cuando eso ocurre, las naciones deben decidir si serán protagonistas de los cambios o simples espectadores del nuevo orden mundial.

(1) La llamada “crisis del globo” ocurrió en febrero de 2023, cuando Estados Unidos detectó un globo aerostático chino sobrevolando su territorio, incluyendo zonas sensibles vinculadas a instalaciones militares y nucleares. Washington sostuvo que se trataba de un dispositivo de espionaje, mientras que China afirmó que era un globo civil de investigación meteorológica que había desviado su rumbo accidentalmente. El episodio provocó una fuerte crisis diplomática entre ambas potencias y simbolizó el creciente clima de desconfianza estratégica y competencia geopolítica entre China y Estados Unidos.

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