El problema es que las sociedades no siempre entienden, y no tienen por qué hacerlo, de matemáticas. El Gobierno anunció medidas paliativas para las familias indigentes con niños menores a seis años, y para jubilados con ingresos menores a 19.000 pesos. Hay poco o nada para el resto porque, como explicó el ministro, no hay recursos para una política fiscal expansiva. Es necesario tranquilizar la economía para que esta empiece a moverse para hacer lo suyo, dice. Que es como decir que el cielo debe esperar. ¿Se podrá tranquilizar la economía? En ese caso, ¿empezará a crecer? ¿Tendrá paciencia una sociedad que ha tenido demasiada paciencia en la última década?