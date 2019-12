Alberto Fernández es un político inasible hasta la exasperación, incluso para Cristina Kirchner. Eso se puede percibir en su relación con el periodismo, un tema que fue dominante a principios de la semana, cuando difundió un mensaje lleno de insultos contra Hugo Alconada Mon. Hay políticos que no reaccionan contra la prensa, porque no les importa, no les llega, o están por encima de eso: Tabaré Vazquez, Lula, Pepe Mugica, Michelle Bachelet, Mauricio Macri. Otros odian al periodismo: Donald Trump, Cristina Kirchner, Rafael Correa, Nicolás Maduro, Jair Bolsonaro, Benjamin Netanyahu.