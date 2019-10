El antes mencionado William S. Robertson en The Life of Miranda (The University of South Carolina Press, 1929) detalla los magníficos y muy valiosos documentos recopilados por Miranda en sus periplos europeos y respecto a los estadounidenses quedan consignados en otra obra del mismo autor titulada Diary of Francisco de Miranda: Tour of the United States 1783-1784 (New Yok, The Spanic Society of America, 1928). Por su parte, Tomás Polanco también reproduce pensamientos de Miranda y copia parte de sus archivos, al tiempo que destaca las persecuciones del Tribunal de la Inquisición española por considerar que Miranda tenía en su biblioteca libros prohibidos y difundía “ideas heréticas” (es decir ideas liberales contra los abusos del poder político y la Iglesia de entonces) todo lo cual aparece en el libro de Polanaco titulado Miranda (Caracas, Ediciones Vencemos, 1997).