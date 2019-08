Si no puedes vencerlos, únete. Esa parece ser la respuesta de Mauricio Macri a su aplastante derrota en las elecciones primarias presidenciales del 11 de agosto. Obtuvo el 32% de los votos contra el 48% de la lista peronista de Alberto Fernández y Cristina Fernández (no tienen relación de parentesco), una ex presidenta populista.