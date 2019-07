Entre las voces que se escucharon en la audiencia pública tuvieron especial impacto las de Claudia Piñeiro y Daniel Guebel. Planteó con crudeza Piñeiro: "Muchos hablan con hipocresía de la importancia de la lectura y del libro. Como sociedad ¿creemos que leer es un valor? ¿Creemos que si propiciamos la lectura tendremos mejores ciudadanos y una mejor democracia? Si de verdad lo creemos, no podemos ser hipócritas y no tenemos más remedio que proteger el libro con leyes concretas y puntuales y proteger a todos los actores de la cadena del libro. Yo no he perdido la confianza en el libro, es tan importante -si llega al lugar adecuado- como el alimento o un medicamento". Complementó Guebel: "Tendríamos que apostar a la creación del INLA, una secreta y minúscula conspiración para que el arte de la escritura reciba de nuevo atención para dicha nuestra y de las generaciones futuras. Somos a la vez un país demasiado pobre y demasiado importante como para darnos el lujo de no tener este Instituto".