Es claro que Evo Morales, dirigente cocalero en jefe de Bolivia, no puede dejar el poder. Lo que es incomprensible es por qué el secretario Almagro, quien para pronunciarse sobre la reelección como derecho humano se apoyó en el reporte de la Comisión de Venecia, se apresuró a retractarse sin mayor trámite en mayo y no esperó a la 49 Asamblea de la OEA, en Medellín, en julio. Hoy podemos decir que la OEA le ha dado la espalda a la mayoría de bolivianos que dijo "no".