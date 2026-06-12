El juez abre una pieza separada a Zapatero para conocer el origen de las joyas incautadas en su despacho

Zapatero tendrá que explicar el origen de las joyas (Europa Press)

La investigación judicial sobre José Luis Rodríguez Zapatero ha dado un nuevo giro tras conocerse el valor de las numerosas piezas de joyería de alto valor en su oficina de Madrid, lo que ha hecho que el juez Calama decida abrir una pieza aparte. El registro, autorizado por el juez de instrucción, se realizó el pasado 19 de mayo en su despacho en Ferraz. Durante la intervención, los agentes recogieron decenas de collares, pulseras, relojes y otros objetos de lujo, cuya procedencia y justificación fiscal son ahora objeto de análisis por las autoridades. Una tasación preliminar, realizada por la joyería Ansorena, estima el valor de mercado de las joyas en 1.323.915 euros.

Zapatero será informado oficialmente de la nueva imputación y citado a declarar por la posesión de las joyas, además de las causas ya abiertas. Su defensa podrá aportar explicaciones y pruebas que acrediten la procedencia lícita de los bienes intervenidos. El procedimiento judicial continúa, y las partes cuentan con los plazos legales para recurrir la decisión del magistrado. Tendrá que responder el mismo día que el resto de causas, 17 y 18 de junio.

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La joyería a la que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', solicitó una tasación ha valorado en 1,3 millones de euros las joyas que fueron intervenidas en una caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Zapatero. (Fuente: Europa Press / Senado / UDEF)

Joyas valoradas en más de un millón de euros

Durante el registro en el despacho de Zapatero, los agentes intervinieron decenas de piezas de joyería. Entre los objetos se encuentran collares, pulseras, pendientes, relojes de alta gama y sortijas de diferentes piedras y metales preciosos. La valoración preliminar, realizada por la joyería Ansorena a petición del juzgado y bajo la supervisión de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), cifra el valor de mercado de las joyas en 1.323.915 euros.

La documentación judicial apunta a la inexistencia, por ahora, de registros fiscales o aduaneros que certifiquen cómo llegaron esos objetos a manos de Zapatero, ni si fueron adquiridos, recibidos en donación o heredados. Esta falta de trazabilidad ha llevado a investigar posibles delitos asociados a la posesión de bienes de lujo sin justificación documental.

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto tráfico de influencias en el rescate de la empresa Plus Ultra, ha solicitado "cooperación jurídica internacional" a Estados Unidos para utilizar "como medio de prueba" el contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea. (Fuente: Europa Press y EBS)

Posibles delitos de fraude fiscal y contrabando

El auto judicial sostiene que la posesión de bienes de alto valor sin acreditar su origen ni el pago de los impuestos correspondientes constituye un indicio objetivo de un posible delito contra la Hacienda Pública. La ausencia de rastros fiscales o tributarios sobre la adquisición de estas joyas permite considerar la existencia de una ganancia patrimonial no justificada a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), así como la posible comisión de fraude fiscal por un importe defraudado que superaría, en principio, los 120.000 euros, umbral penal fijado para estos delitos.

A su vez, la documentación judicial señala la falta de justificación aduanera, lo que abre la puerta a una investigación por delito de contrabando. La entrada en territorio español de bienes de lujo sin control aduanero ni pago de aranceles supera con creces el límite de 150.000 euros establecido por la ley. El juez Calama Teixeira expone que estos hechos, independientes de la causa principal en la que se investiga a Zapatero por tráfico de influencias, blanqueo y otros cargos, justifican la apertura de una pieza separada. Este procedimiento busca facilitar el derecho de defensa del expresidente y simplificar el avance del proceso judicial.

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