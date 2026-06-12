Mundial 2026 inspira nombres de bebés en Edomex: Lionel, Cristiano, Thiago y Kylian ganan popularidad

Por Mundial 2026, se han registrado a menores con nombres de futbolistas (Gob. Edomex)

El Mundial de Futbol 2026 no solo ha despertado la pasión de millones de aficionados dentro y fuera de las canchas, también ha dejado huella en las nuevas generaciones del Estado de México. De acuerdo con datos de la Dirección General del Registro Civil mexiquense, nombres inspirados en estrellas del balompié mundial se han vuelto una tendencia entre madres y padres de familia durante 2025 y 2026.

La llegada de la Copa del Mundo a territorio mexicano ha impulsado el entusiasmo por este deporte, reflejándose incluso en la elección de nombres para los recién nacidos. Entre los favoritos destacan Lionel, Cristiano, Thiago, Kylian y Diego, todos vinculados a futbolistas que han marcado la historia del deporte.

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Thiago, el nombre futbolero más popular en el Estado de México

Por Mundial 2026, se han registrado los nombres de menores como Lionel, Cristiano, Thiago, Kylian y Diego (Gob. Edomex)

Según las estadísticas de la Dirección General del Registro Civil, adscrita a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México, el nombre que lidera las preferencias es Thiago, con un total de 32 registros durante el periodo analizado.

Aunque el nombre tiene múltiples referencias en el mundo deportivo, una de las más reconocidas es la del defensa brasileño Thiago Silva, considerado uno de los mejores zagueros de las últimas décadas y referente de la selección de Brasil.

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La popularidad de Thiago demuestra cómo las figuras internacionales del futbol continúan influyendo en las decisiones de las familias mexicanas, especialmente en un contexto mundialista.

Diego y Kylian empatan entre las preferencias de los padres mexiquenses

Diego Armado Maradona inspira para nombrar a los bebés mexiquenses REUTERS/Agustin Marcarian/

La admiración por las leyendas del futbol también quedó reflejada en los registros de nacimiento. El nombre Diego, asociado inevitablemente al argentino Diego Armando Maradona, fue elegido en nueve ocasiones.

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La misma cifra alcanzó Kylian, nombre inspirado en el delantero francés Kylian Mbappé, considerado uno de los futbolistas más destacados de la actualidad y una de las grandes figuras del Mundial 2026.

Este empate evidencia la coexistencia de dos generaciones futbolísticas: por un lado, la admiración por una leyenda histórica como Maradona y, por otro, el reconocimiento a una estrella vigente como Mbappé.

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Lionel Messi y Cristiano Ronaldo también inspiran nombres de bebés

Dos de los jugadores más influyentes del futbol moderno: Leo Messi y Cristiano Ronaldo

Dos de los jugadores más influyentes del futbol moderno tampoco podían faltar en esta lista. Lionel, en honor al campeón del mundo argentino Lionel Messi, fue registrado en cinco ocasiones durante los últimos 17 meses.

Los municipios donde se registraron estos casos fueron Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Tlalmanalco y Toluca, mostrando que la admiración por el astro argentino está presente en distintas regiones del territorio mexiquense.

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Por su parte, Cristiano, nombre relacionado con el portugués Cristiano Ronaldo, fue elegido en tres ocasiones, todas ellas en Toluca. Aunque la cifra es menor, confirma la vigencia y el impacto global de uno de los máximos goleadores en la historia del futbol.

La fiebre mundialista llega más allá de los estadios

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé y Harry Kane posan en sus camisetas de selecciones nacionales, representando a los 50 mejores futbolistas del mundial en un estadio vibrante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de nombres inspirados en futbolistas refleja cómo el Mundial 2026 ha permeado distintos aspectos de la vida cotidiana. Más allá de los partidos y la actividad deportiva, la máxima justa futbolística del planeta se ha convertido en una fuente de inspiración para cientos de familias.

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El fenómeno también se vincula con la estrategia impulsada por el Gobierno del Estado de México denominada “Estadio de México. Destino Futbolero”, que busca fortalecer la identidad y participación de la entidad en torno a la Copa del Mundo.

Con estas decisiones, las familias mexiquenses demuestran que la pasión por el futbol trasciende generaciones y fronteras. Mientras los aficionados celebran cada partido y sueñan con ver a sus selecciones levantar el trofeo, algunos recién nacidos ya comienzan su historia llevando el nombre de quienes han hecho vibrar al mundo con un balón en los pies.

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 apenas comienza, pero su legado ya se encuentra presente en los registros de nacimiento del Estado de México, donde los nombres de las grandes estrellas del futbol seguirán resonando por muchos años más.