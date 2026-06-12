España

Nacen en Bioparc Valencia tres crías de facóquero, la especie de jabalí africano conocida por Pumba de ‘El Rey León’

Aunque está catalogado como “de preocupación menor” por la UICN, este animal se enfrenta a amenazas como las sequías, las enfermedades y la caza

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El nacimiento de tres facóqueros machos, de aproximadamente quince días de edad, en BIOPARC Valencia, ha sido celebrado por el zoológico. (BIOPARC Valencia)

Tras el nacimiento de una cría de blesbok conocido esta semana, el zoológico de BIOPARC Valencia ha celebrado el alumbramiento de tres crías de otra de las especies africanas que habitan en el centro: el facóquero (Phacochoerus africanus), conocido sobre todo por Pumba en la película infantil de El Rey León.

Tal y como han señalado desde el zoológico en un comunicado, los tres lechones del jabalí verrugoso muestran una evolución favorable. Tras haber permanecido en una zona interior bajo el cuidado de su madre y del equipo técnico del centro, ahora las tres crías, que solo tienen varios días de vida se encuentran en el exterior, donde puede observarse su “comportamiento inquieto y juguetón”.

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Tres crías de facóquero grises, peludas, con pequeñas orejas y hocicos, buscan comida en la arena marrón claro junto a una pared rocosa
Tres crías de facóquero jabalí verrugoso han nacido en BIOPARC Valencia. (BIOPARC Valencia)

“Los tres lechones pueden verse correteando por todo el recinto en la sabana junto al resto de la familia”, explican desde BIOPARC Valencia. “La previsión es que muy pronto disfruten toda la jornada en este ambiente visible que cuenta con todos los elementos necesarios para estimular sus conductas innatas y su óptimo desarrollo”.

En este espacio, que muestra una réplica de un enorme termitero, los facóqueros comparten espacio con el cerdo hormiguero (Orycteropus afer) —conocido como animal “Frankenstein” porque conforma un conjunto de rasgos asociados a otras especies: orejas de conejo, hocico alargado y cuerpo robusto que recuerdan al cerdo, cola gruesa semejante a la del canguro y potentes garras asociadas a criaturas prehistóricas como los dinosaurios—, reproduciendo una relación que también sucede en el hábitat natural de estos animales. “Los primeros ocupan la instalación durante el día, mientras duermen profundamente en su madriguera los cerdos hormigueros que, al anochecer inician su actividad en el exterior”.

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Varios facóqueros en un hábitat de arena y rocas; un adulto grande con colmillos al frente, otros dos detrás y tres crías pequeñas a la derecha de una roca
Un grupo de facóqueros, incluyendo crías recién nacidas, en su hábitat del BIOPARC Valencia. (BIOPARC Valencia)

Las amenazas a las que se enfrenta el facóquero

El facóquero o jabalí verrugoso, por los tres pares de verrugas faciales que emplea para excavar bajo tierra en busca de alimento o durante las luchas entre machos en época de apareamiento, nace casi sin pelo. Desde BIOPARC Valencia señalan que estas crías “requieren una atención adicional para garantizar su bienestar, por lo que aproximadamente a mediodía pasan al cobijo interno”.

Aunque la especie está catalogada como “de preocupación menor” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se enfrenta a varias amenazas en su hábitat natural. Algunas, según señala el organismo en la ficha del facóquero, son los fenómenos climáticos extremos, especialmente las sequías; la depredación, y las enfermedades.

Una cría de facóquero gris, de cuerpo robusto y hocico corto, mira directamente a la cámara sobre un suelo arenoso y con fondo rocoso
Una cría de facóquero verrugoso, nacida recientemente en BIOPARC Valencia, se muestra curiosa en su hábitat africano. (BIOPARC Valencia)

El ser humano contribuye a la tendencia demográfica decreciente actual mediante la pérdida y fragmentación del hábitat, la competencia con el ganado por el agua y el alimento y la caza. La presión cinegética tiene como objetivo el mero entretenimiento; la obtención de su carne, pieles o colmillos, y la respuesta ante daños a los cultivos que el facóquero puede causar.

Éxito en los programas de conservación

Desde BIOPARC Valencia señalan que el grupo de facóquero es el más numeroso de los zoológicos de España, con una pareja, dos hembras de un año y los tres machos nacidos recientemente.

Primer plano de dos crías de facóquero con pelaje marrón claro y hocicos rosados, de pie una frente a la otra
Dos crías de facóquero, nacidas recientemente en el BIOPARC Valencia, se muestran curiosas y juguetonas en su hábitat. (BIOPARC Valencia)

“Este nacimiento múltiple supone un nuevo éxito en la participación de BIOPARC en los programas internacionales de conservación de estas especies amenazadas y se suma a los de varios antílopes, rinoceronte, chimpancé o elefante”, explica el parque en su comunicado. “Este nuevo hito supone una excelente noticia para esta y otras especies incluidas en los programas internacionales de conservación en los que participa con éxito el parque valenciano".

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