ANSES: quiénes cobran hoy viernes 12 de junio de 2026

ANSES confirmó que este viernes 12 de junio de 2026 cobran jubilados y pensionados con haber mínimo, titulares de Pensiones No Contributivas y beneficiarios de asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos correspondiente a este viernes 12 de junio de 2026. Hoy perciben sus haberes beneficiarios de Pensiones No Contributivas, jubilados y pensionados con el haber mínimo, y titulares de asignaciones . El calendario contempla el impacto del reciente aumento por movilidad, el bono extraordinario y la primera cuota del aguinaldo, según información oficial del organismo.

Quiénes cobran hoy, 12 de junio de 2026

A continuación, el detalle de cada grupo que cobra este viernes, organizado por tipo de prestación:

Jubilaciones y pensiones mínimas

Las personas que cobran jubilaciones y pensiones mínimas y poseen documento terminado en 4 reciben hoy el pago correspondiente a junio, junto con el medio aguinaldo y el bono extraordinario. Este grupo integra uno de los sectores más numerosos del sistema previsional argentino.

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Pensiones No Contributivas (PNC)

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 8 o 9 también reciben hoy sus haberes. Las PNC incluyen prestaciones por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más. El pago se acredita de manera automática.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo, el calendario indica que hoy se abona a titulares cuyo DNI termina en 4. El pago se realiza a través de la red bancaria habitual.

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Otras asignaciones

Quienes acceden a Asignaciones de Pago Único (nacimiento, matrimonio o adopción) pueden cobrar desde el 10 de junio hasta el 14 de julio, sin importar la terminación de documento. Además, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas están disponibles para todas las terminaciones de DNI en el mismo período.

De cuánto son las jubilaciones en junio 2026

La jubilación mínima de junio de 2026 asciende a $403.317,99 y el ingreso total con bono y aguinaldo llega a $674.976,98 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ANSES aplicó un aumento del 2,58% para los haberes previsionales, a lo que se suma un bono extraordinario de $70.000 y la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo). Los montos son los siguientes:

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Jubilación mínima: $403.317,99

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: aproximadamente $201.658,99

El ingreso total para jubilados y pensionados que perciben la mínima en junio alcanza los $674.976,98. Para quienes reciben la jubilación máxima, el haber asciende a $2.713.948,17, a lo que se suma el medio aguinaldo de $1.356.974,09, generando un ingreso total de $4.070.922,27.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $322.654,39 más el bono y el medio aguinaldo, llegando a un total de $553.981,59. Por su parte, las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez parten de $282.322,59, más suplementos extraordinarios y aguinaldo, con un monto total de $493.483,89.

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De cuánto son las asignaciones en junio 2026

La AUH en junio de 2026 tiene un monto de $144.932 por hijo, mientras que la Asignación por Embarazo y el Complemento Leche alcanzan $144.932 y $54.665

La Asignación Universal por Hijo (AUH) presenta un monto general de $144.932 por hijo, con un pago directo de $115.945,60 tras la retención del 20% hasta la presentación de la Libreta. Para hijos con discapacidad el monto asciende a $471.915, y el pago directo es de $377.532.

La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos es de $72.474 por hijo, y $235.967 en caso de discapacidad. Por su parte, la Asignación por Embarazo para Protección Social tiene un monto de $144.932 por embarazo, con un pago en mano de $115.945,60 y una retención de $28.986,40. El Complemento Leche tiene un valor de $54.665 en junio.

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Respecto a las Asignaciones de Pago Único, los valores vigentes son:

Nacimiento: $84.478

Matrimonio: $126.489

Adopción: $505.070

Finalmente, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas corresponden a $72.474 por hijo, $235.967 por hijo con discapacidad y $17.582,92 por cónyuge.