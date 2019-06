Que los alumnos no aprenden lo que deberían y cómo deberían, de eso no hay duda. Que los docentes no reciben reconocimiento social, ahora sabemos que eso también es un dato contundente, y que en otros países de la región sucede algo similar. Lo que no sabemos aún es si el eslabón perdido es la falla propia de los docentes y, de serlo, si esto está de alguna manera asociado a su preparación (o falta de) para conducir su tarea con destreza.