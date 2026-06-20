Brigadier general José Luis Esparza solicita su retiro voluntario del Ejército tras su reintegro ordenado por la justicia en 2025

José Luis Esparza, coronel que dirigió la Operación Jaque - crédito Camila Díaz/Colprensa

El brigadier general José Luis Esparza pidió su retiro voluntario del Ejército Nacional cuando estaba al frente de los planes y políticas de inteligencia, después de haber sido reintegrado por orden judicial tras la anulación de la decisión que lo sacó de la institución en 2021, según Caracol Radio.

Su salida se produce luego de que la justicia concluyera que hubo desviación de poder en el trámite que lo apartó del servicio y cuando ya ocupaba funciones en la reestructuración de la inteligencia militar.

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Ese regreso había quedado respaldado por una sentencia que no solo anuló parcialmente el decreto de retiro, sino que dejó sin efectos la resolución que puso fin a una comisión de estudios del oficial.

El fallo ordenó su reincorporación en el mismo cargo y grado que tenía al momento de su salida, además de restituirlo al Curso de Altos Estudios Militares.

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José Luis Esparza Guerrero había sido retirado en septiembre de 2021 mediante la figura de llamamiento a calificar servicios.

De acuerdo con el expediente citado en Semana, el oficial sostuvo ante los tribunales que la decisión vulneró el debido proceso, careció de motivación y respondió a una desviación de poder.

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En marzo de 2025, el Juzgado 49 del Circuito de Bogotá falló a su favor. En esa decisión, atribuida en el texto al juez Manuel Ricardo Laverde y también mencionada como firmada por David Laverde, se declaró la nulidad parcial del Decreto 1074 exclusivamente en relación con Esparza.

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