Estados Unidos e Irán mantendrán conversaciones técnicas sobre el acuerdo este domingo en Suiza

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, a la derecha, habla durante una conferencia de prensa, mientras Jared Kushner y Steve Witkoff escuchan el 12 de abril en Islamabad, Pakistán (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Pakistán anunció este sábado que delegaciones de Estados Unidos e Irán mantendrán el domingo en Suiza conversaciones técnicas para implementar el acuerdo destinado a poner fin a la guerra en Medio Oriente.

“Como seguimiento de la firma del Memorando de Entendimiento de Islamabad, se celebrarán conversaciones técnicas en Bürgenstock, Suiza, el 21 de junio”, señaló la cancillería.

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La diplomacia paquistaní agregó que mediadores de Pakistán y Qatar participarán en las discusiones con representantes estadounidenses e iraníes.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, declaró que prevé viajar a Suiza en los próximos días para dialogar con Irán, y añadió que los negociadores estadounidenses informaron que “las cosas van bien”, minutos antes de que el régimen anunciara un nuevo cierre del estrecho de Ormuz.

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“Espero poder viajar en los próximos días, pero ya saben que siempre es una coordinación delicada”, declaró Vance a Fox News, dos días después de posponer inesperadamente un viaje previsto para discutir los próximos pasos del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

El vicepresidente afirmó que los negociadores estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff ya se encontraban en Suiza, ocupándose de “algunos de los aspectos técnicos” de las conversaciones, y que habían informado que “las cosas van bien”.

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En tanto, la cancillería de Irán anunció el viaje de una delegación negociadora a Suiza. Según un medio estatal, los negociadores iraníes partieron este sábado rumbo al país alpino.

En una nota divulgada por la agencia oficial IRNA, el vocero de la cancillería, Esmail Baqai, apuntó que el equipo “pedirá la implementación de los compromisos de la otra parte”.

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Baqai añadió que “la otra parte debe tomar las medidas necesarias lo antes posible; de lo contrario, todo el entendimiento se verá en peligro”.

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