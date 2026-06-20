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Facundo Díaz Acosta jugará la final en Poznan y Juan Estévez irá por el título en Asunción

Tras una semana destacada, los representantes nacionales definirán los certámenes con la ilusión de cerrar una actuación consagratoria

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Facundo Díaz Acosta
Facundo Díaz Acosta se clasificó para la final del Challenger de Poznan (Crédito: Instagram eneapoznanopen)

Los tenistas argentinos Facundo Díaz Acosta y Juan Estévez se clasificaron para las finales de los Challenger de Poznan y Asunción, respectivamente. Este sábado, el porteño irá en busca de su noveno título en la categoría, mientras que el bonaerense de 25 de Mayo intentará conquistar el primero de su carrera.

Díaz Acosta, ubicado en el puesto 127 del ranking ATP Tour (actualmente figura 120° en el ranking en vivo y, si se consagra campeón, podría ascender hasta el 109, cerca de su mejor marca histórica, el puesto 47 alcanzado en 2024), tuvo un duro encuentro frente al italiano Michele Ribecai (283°), a quien venció por 2-6, 6-1 y 6-4 tras dos horas de competencia.

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El argentino, pese a estar en desventaja en el primer parcial, mantuvo la paciencia para revertir el marcador y clasificarse para una nueva definición en este tipo de torneos. Con la ilusión de conquistar un nuevo título en su carrera, enfrentará este sábado al brasileño Gustavo Heide (187°), verdugo del checo Dalibor Svrcina (110°), por 2-6, 7-5 y 6-2.

La organización dispuso que la final se dispute en el estadio principal, no antes de las 9:00 (hora argentina).

El albiceleste volvió a recuperar la sonrisa dentro de una cancha de tenis luego de su consagración en el AAT Challenger edición Tigre II, a principios de marzo. El porteño de 25 años, tras conquistar el único título ATP Tour de su carrera en el Argentina Open 2024, sufrió una serie de lesiones que no le permitieron competir con normalidad. Primero, una inflamación en la clavícula y, posteriormente, una fascitis plantar lo alejaron de la actividad durante varios meses y lo hicieron retroceder numerosos puestos en el ranking mundial.

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Facundo Díaz Acosta
El argentino Facundo Díaz Acosta disputará la final del Challenger de Poznan ante el brasileño Gustavo Heide (Crédito: Instagram eneapoznanopen)

La temporada actual no había comenzado de la mejor manera para Díaz Acosta. Tres triunfos y seis derrotas, sumados a la ruptura profesional con su entrenador de toda la vida, Mariano Monachesi, quien lo acompañaba desde que tenía ocho años, marcaron un inicio complejo. Tras caer en la segunda ronda del AAT Challenger Tigre I, se replanteó hasta último momento si tenía las fuerzas necesarias para afrontar un nuevo certamen en el Club Náutico Hacoaj, ubicado en la Zona Norte del conurbano bonaerense. Finalmente, el argentino se dejó llevar por sus sensaciones, decidió competir y terminó proclamándose campeón.

Ese fue el puntapié inicial para comenzar a recuperar el terreno perdido. Desde entonces, consiguió levantar otros dos trofeos en los Challenger de Sao Leopoldo y Francavilla, En esa misma semana, además, incorporó al extenista Federico Delbonis como nuevo entrenador. Este sábado buscará conquistar su noveno título en la categoría e igualar la cantidad de coronas obtenidas en 2023, cuando se consagró en Savannah, Oeiras, Milán y Montevideo.

Estévez finalista en Asunción

Juan Estevez en La Plata AAT
Juan Estévez disputará la final del Challenger de Asunción

Juan Estévez (386°), nacido hace 20 años en la localidad bonaerense de 25 de Mayo, se clasificó para disputar la primera final Challenger de su carrera. El argentino venció este viernes en las semifinales del torneo de Asunción al peruano Conner Huertas del Pino (397°) por 4-6, 7-5 y 6-4.

Cabe destacar que Estévez ya conquistó esta temporada el M15 de La Plata, certamen que le permitió sumar el sexto título de su carrera en el ITF Men’s World Tennis Tour. Ahora buscará dar un nuevo salto en su crecimiento profesional e intentar conquistar su primera corona en la categoría Challenger.

En búsqueda del título Estévez enfrentará al dominicano Nock Hardt (340°), quien viene de vencer al argentino Guido Justo (248°) por 6-2 y 7-6(11).

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