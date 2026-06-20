El cambio obligado que realizará Scaloni para cuidar a uno de sus jugadores en el próximo partido de Argentina en el Mundial

Los estudios médicos detectaran una sobrecarga en el isquiotibial derecho de Gonzalo Montiel (Reuters/Denny Medley)

Un cambio obligado marcará la defensa de la selección argentina en su próximo encuentro ante Austria, programado para este lunes en el AT&T Stadium de Dallas. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni decidió preservar a uno de los jugadores, ante el riesgo de una recaída física que pueda comprometer su participación en los siguientes compromisos en la Copa del Mundo.

El lateral derecho Gonzalo Montiel fue sometido a estudios médicos tras el último entrenamiento en Kansas, donde se detectó una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho. El jugador, quien fue titular en el debut frente a Argelia, ya había atravesado una etapa de preparación diferenciada. Durante casi una semana, se entrenó al margen del grupo y se perdió el amistoso ante Honduras.

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La sobrecarga muscular detectada en el isquiotibial derecho de Montiel no está relacionada con el problema físico que arrastraba desde antes de sumarse a la concentración. Aquel inconveniente, sufrido en la semifinal del Torneo Apertura ante Rosario Central, había sido en la otra pierna y le impidió disputar la final con Belgrano. Ahora, el nuevo cuadro obliga a un replanteo inmediato.

Lionel Scaloni tiene confirmado al lateral derecho para el partido ante Austria (REUTERS/Issei Kato)

En el entrenamiento abierto a la prensa realizado este jueves en el complejo del Sporting Kansas City, Montiel fue el único ausente durante los primeros minutos del ensayo. El defensor, de 29 años, permaneció bajo supervisión médica realizando trabajos específicos en el gimnasio para bajar las cargas y evitar mayores complicaciones.

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Para el enfrentamiento ante Austria, independientemente del caso de Montiel, el técnico decidió que Nahuel Molina ocupará el lateral derecho. El futbolista del Atlético de Madrid, quien había superado una lesión muscular en los últimos días, ingresó en el segundo tiempo en el debut ante Argelia, mostrando señales positivas respecto a su recuperación.

Nahuel Molina será titular en el próximo compromiso de la selección argentina en el Mundial (REUTERS/Hannah Mckay)

La elección de Molina no surge únicamente por la situación física de Montiel. Según lo planeado por Scaloni, el futbolista del Atlético de Madrid tenía garantizado su regreso a la titularidad en el segundo partido, siempre que su estado físico lo permitiera. La aparición de la sobrecarga en Montiel aceleró la decisión y despejó las dudas en esa zona del campo.

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Este lunes Argentina enfrentará a Austria por la segunda jornada de la fase de grupos (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

En la previa al partido con Austria, la presencia de Molina en la defensa argentina supone un cambio estratégico, pero también una oportunidad para que el lateral retome ritmo de competencia de cara a los compromisos venideros. La recuperación de ambos jugadores será monitoreada en los próximos días, con especial atención al estado de Montiel, quien tendrá una semana para ponerse a punto antes del encuentro ante Jordania.

De esta manera, Molina, tras recuperarse de un desgarro que sufrió en el último partido del Atlético de Madrid contra el Celta de Vigo por La Liga de España, logró sumar minutos ante Argelia y demostró estar en condiciones de asumir la titularidad.

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De cara al partido frente a Austria el lunes a las 14:00 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas, la delegación viajará el domingo a esa ciudad, por lo que la práctica de este sábado surge como una de las últimas oportunidades para ajustar detalles y definir la formación antes del cierre de la preparación.