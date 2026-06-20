Cada vez más atletas desafían el retiro y brillan a mayor edad

La longevidad deportiva en la élite se expande con casos como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, LeBron James y Novak Djokovic (Composición Fotográfica)

Según un análisis publicado por National Geographic respaldado por investigaciones de Frontiers, y un estudio de Premier Journal of Sports, la longevidad deportiva en la élite está atravesando una transformación. Lionel Messi, a los 38 años, y Cristiano Ronaldo, a los 41, representan la punta de lanza de una tendencia que antes era excepcional y ahora comienza a generalizarse.

Este fenómeno no puede explicarse únicamente por el talento, la genética o la disciplina personal. La diferencia radica en cómo la ciencia y la tecnología han revolucionado la gestión del cuerpo y el rendimiento.

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El atleta de élite ha dejado de concebir su cuerpo como una máquina y lo administra como un ecosistema monitorizado en tiempo real, donde se controla el sueño, la alimentación, la recuperación muscular y la carga de entrenamiento. El objetivo principal ya no es solo alcanzar el máximo rendimiento, sino conservarlo durante más tiempo, minimizando el desgaste y retrasando los efectos del envejecimiento.

Luka Modrić tiene 40 años y es uno de los referentes de Croacia en el Mundial 2026 (REUTERS/Antonio Bronic/File Photo)

Actualmente, los deportistas de élite no necesariamente entrenan más que las generaciones anteriores, pero sí entrenan mejor. El uso de pruebas científicas y de herramientas tecnológicas ha convertido la longevidad deportiva en una posibilidad para quienes logran integrar estas estrategias en su vida profesional.

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Monitoreo y gestión individualizada del rendimiento

La gestión personalizada del cuerpo representa un avance en la longevidad deportiva. Lejos de aplicar rutinas estándar, los equipos técnicos analizan en tiempo real parámetros como la carga de entrenamiento, la variabilidad cardíaca, la calidad del sueño y el riesgo de lesión.

Las tecnologías de monitoreo, como los sensores de movimiento y las plataformas fisiológicas, permiten detectar señales tempranas de fatiga y prevenir sobrecargas antes de que se transformen en lesiones.

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Lewis Hamilton, de 41 años, sigue como uno de los principales piltos en la Fórmula 1 (REUTERS/Nacho Doce)

La individualización es la clave: la pregunta ya no es cuánta exigencia puede soportar un deportista, sino qué cantidad y tipo de esfuerzo puede asimilar sin deteriorar su rendimiento.

Esta diferenciación, respaldada por el seguimiento científico y tecnológico, ha transformado la preparación profesional. El control de datos fisiológicos ha transformado la fatiga en un valor medible, permitiendo ajustar los programas de entrenamiento de manera precisa y personalizada para cada atleta.

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Adaptaciones y estrategias específicas de deportistas veteranos

Muchos deportistas longevos han adaptado sus rutinas y estilos de juego para prolongar su rendimiento. El caso de Lionel Messi tras las lesiones musculares sufridas en 2013 ilustra este cambio: modificó no solo su alimentación, sino la gestión total de su preparación, incorporando una recuperación, un descanso y una administración de la carga competitiva.

Lionel Messi modificó su alimentación, su descanso y la gestión de la carga competitiva después de las lesiones musculares de 2013 (REUTERS/Claudia Greco)

El ejemplo de Cristiano Ronaldo también muestra este cambio: aunque ha perdido explosividad con la edad, ha reorientado su energía hacia acciones más específicas, adaptando su físico y su juego a las nuevas demandas.

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Estas estrategias no buscan replicar el rendimiento de la juventud, sino optimizar cada esfuerzo y reducir el riesgo de lesiones. La longevidad no responde a una única fórmula, sino a la acumulación de pequeñas ventajas: dormir mejor, recuperarse antes, evitar lesiones y administrar con inteligencia cada recurso fisiológico.

Factores biológicos y científicos que influyen en el envejecimiento deportivo

El envejecimiento sigue presentando desafíos biológicos ineludibles, incluso para los mejores atletas. La ciencia ha demostrado que el músculo envejecido se recupera más despacio y de manera menos eficiente, fenómeno atribuido a la resistencia anabólica, la inflamación persistente, alteraciones mitocondriales y cambios en los mecanismos de reparación celular, como señalan los estudios.

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La verdadera dificultad no es solo perder velocidad, sino recuperar la capacidad de competir tras el esfuerzo.

Cristiano Ronaldo adaptó su físico y su juego para sostener el rendimiento deportivo pese a la pérdida de explosividad con la edad (Reuters/Troy Taormina)

Las mitocondrias, responsables de la producción de energía celular, también ven reducida su eficacia con el paso de los años, lo que repercute directamente en la capacidad física y la recuperación muscular. Sin embargo, el ejercicio físico y una preparación adecuada siguen siendo herramientas para sostener la función muscular y mitocondrial en el tiempo.

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Los deportistas veteranos, lejos de intentar comportarse como si tuvieran veinte años, buscan optimizar cada aspecto de su preparación para mantener su nivel competitivo.

Ejemplos concretos de atletas longevos y el nuevo paradigma profesional

La longevidad deportiva ya no es una rareza. LeBron James ha finalizado su temporada número 23 en la NBA con 41 años, manteniendo promedios de estrella; Novak Djokovic continúa compitiendo por Grand Slams a los 38 años, seleccionando torneos y reduciendo el desgaste.

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Por su parte, Tom Brady se retiró del fútbol americano con 45 años tras una carrera de 23 temporadas; y la gimnasta uzbeka Oksana Chusovitina ha seguido compitiendo hasta los 50 años, logrando una medalla internacional en salto en 2025.

El envejecimiento deportivo reduce la recuperación muscular y la eficacia de las mitocondrias, aunque el ejercicio físico y la preparación adecuada ayudan a sostener el nivel competitivo (Composición Fotográfica)

Este nuevo paradigma muestra que la longevidad ya no depende de la excepción, sino de la capacidad de adaptación y de la gestión inteligente de los recursos físicos y mentales. La élite deportiva ha dejado de ver el retiro como un límite inamovible y, en cambio, ha aprendido a rediseñar carreras completas en torno a las posibilidades reales de su biología.