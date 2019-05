Strictu sensu, Felix Klein dijo una obviedad. Todos sabemos que hay zonas de Alemania, particularmente las pobladas por inmigrantes musulmanes, en las que los judíos no son bienvenidos. El propio Consejo Central de Judíos en Alemania emitió en el pasado varias advertencias sobre el uso de la kipá en público. Solo que no es prudente publicitar ello desde los mandos gubernamentales, pues puede ser leído como una admisión oficial de abandono de toda disposición a defender a la judería alemana ante potenciales agresores locales. Vale recordar que en Francia, donde se han hecho similares sugerencias, desde el 2005 al menos diez judíos fueron asesinados por islamistas. Entonces, más que solicitar a los judíos que se abstengan de vestir solideos, las naciones europeas deberían advertir a los antisemitas que serán severamente penalizados por sus ataques. Como remarcó un editorial de Bild, el hecho de que los judíos deban ocultar su religión para sentirse seguros siete décadas después del Holocausto significa un fracaso ante la propia historia europea en general, y alemana en particular.