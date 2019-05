¿Por qué gran parte de la población argentina rechaza este fallo condenatorio? Porque reconoce el valor supremo de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural y porque nadie puede arrogarse el derecho de decidir quién vive y quién no tiene derecho a seguir viviendo. Ya que el aborto no es un derecho porque no puede existir un derecho a matar. El derecho natural y superlativo es el derecho a la vida, que es el fundamento de todos los derechos humanos. Y en ese sentido, toda legislación y fallo judicial debiera tutelar la vida antes que nada, ya que no hay derecho alguno cuando la finalidad es la muerte.