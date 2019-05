Desde su concepción, Roberto Lavagna pretende un armado más amplio, para —de ganar en octubre— conformar un gobierno de unidad nacional. Se advierte también un tironeo entre sus allegados políticos. Por un lado, quienes están convencidos de la necesidad de que participe de las PASO de Alternativa Federal. Entre ellos, el ex presidente Eduardo Duhalde, con quien estuvo reunido en horas de la mañana de ayer. Otros consideran que hace un mes el nudo de esta construcción política es el peronismo y no se resuelve, entienden que no pueden esperar los resultados de una PASO de Alternativa Federal.