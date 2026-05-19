Estadounidense buscada en México por extorsión fue retenida en el aeropuerto José María Córdova por alerta de Interpol: planeaba llegar a Medellín desde República Dominicana

La mujer interceptada llegó a Colombia desde Punta Cana y fue retenida tras un control migratorio en Antioquia - crédito Migración

La detención de una ciudadana estadounidense requerida por Interpol marcó un nuevo caso de colaboración internacional en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, Antioquia.

El procedimiento se activó tras la alerta generada en el filtro de inmigración, donde las autoridades verificaron su identidad y confirmaron que México solicitaba su captura por extorsión agravada.

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La mujer, que llegó a Colombia en un vuelo desde Punta Cana (República Dominicana), fue puesta de inmediato a disposición de la Dijín para que se iniciara el trámite judicial correspondiente.

Migración Colombia explicó que el proceso que permitió la captura se realizó durante el control e ingreso al país, momento en el que la alerta internacional activada por la notificación roja permitió identificar a la ciudadana requerida por la justicia mexicana.

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Una ciudadana estadounidense fue detenida en el aeropuerto José María Córdova por una alerta de Interpol por extorsión agravada solicitada por México - crédito Migración Colombia

El caso refuerza la cooperación entre autoridades nacionales y extranjeras para la localización de personas buscadas por delitos graves.

Desde que se implementaron controles más estrictos en la Regional Antioquia-Chocó, las autoridades migratorias han detectado a cientos de personas con requerimientos judiciales. Entre agosto de 2022 y la fecha, la cifra asciende a 223 individuos —extranjeros y colombianos— identificados y entregados a las autoridades competentes por órdenes de captura o circulares de Interpol.

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En palabras de Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, el trabajo de los oficiales en la región ha sido clave para fortalecer la seguridad: “Gracias al compromiso, experiencia y capacidad de nuestros oficiales de Migración Colombia en la Regional Antioquia-Chocó, seguimos fortaleciendo los controles migratorios para garantizar la seguridad del departamento”.

La funcionaria destacó también el alcance de los resultados recientes: los equipos no solo identifican posibles casos relacionados con explotación sexual y otros delitos transnacionales, sino que localizan tanto a extranjeros como a ciudadanos con requerimientos judiciales y circulares internacionales.

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La detenida quedó bajo la custodia de la DIJÍN para cumplir con el procedimiento judicial correspondiente en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Estos resultados evidencian que no solo estamos detectando posibles casos relacionados con explotación sexual y otros delitos transnacionales, sino también extranjeros y ciudadanos con requerimientos judiciales vigentes y circulares internacionales”, puntualizó Arriero.

La articulación entre Migración Colombia, la Dijín y los organismos internacionales ha sido decisiva para que personas buscadas por la justicia no evadan su responsabilidad penal ingresando al país.

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Detienen en Cartagena a ciudadano dominicano con circular roja de Interpol por homicidio y desaparición forzada

La detención de Félix José Paulino Morel, ciudadano dominicano, se produjo en el sector turístico de El Laguito en Cartagena, tras un operativo de verificación migratoria liderado por Migración Colombia y con apoyo de Interpol. El individuo era requerido por una circular roja de Interpol debido a acusaciones de homicidio y desaparición forzada.

La operación se centró en un edificio donde el señalado se hospedaba. Las autoridades confirmaron la identidad de Morel y comprobaron la vigencia de la alerta internacional antes de proceder con su captura. Estas acciones forman parte de los protocolos habituales en casos de solicitudes internacionales de detención.

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El hombre fue ubicado en un hotel del barrio El Laguito, en Cartagena - crédito Migración Colombia

Según la información oficial, las autoridades dominicanas consideraban a Morel un objetivo prioritario, ya que tenía pendiente el cumplimiento de una condena. La captura respondió a la colaboración entre organismos internacionales y nacionales, lo que permitió localizar rápidamente al sospechoso.

El ciudadano dominicano quedó bajo custodia y se encuentra a la espera del proceso judicial correspondiente y de los trámites para una eventual extradición. En situaciones como esta, las autoridades colombianas realizan la detención únicamente después de confirmar la identidad y la vigencia de la solicitud internacional, luego ponen al capturado a disposición de la justicia para que se determine su futuro judicial.

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El operativo de Cartagena es el segundo caso detectado esa semana bajo el esquema de cooperación internacional. La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, destacó el trabajo de los oficiales: según sus palabras, “este es el segundo caso detectado en la semana gracias al trabajo articulado y permanente de nuestros oficiales, que actúan con rigor y oportunidad frente a alertas internacionales”.