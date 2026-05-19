CNE abrió indagación contra Atlas Intel por presuntas irregularidades en encuesta electoral por uso de metodología prohibida

El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió el documento oficial en el que ordena la apertura de indagación preliminar y establece medidas relacionadas con la publicación de encuestas electorales en el marco de los comicios de 2026 - crédito Pares y AtlasIntel

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una indagación preliminar contra la encuestadora Atlas Intel por una posible vulneración de la normativa que regula la publicación de encuestas en Colombia, tras la difusión de un sondeo de intención de voto con una metodología que estaría prohibida en el país.

La decisión fue formalizada en medio del periodo de vigilancia institucional previo a las elecciones presidenciales de 2026.

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Según el expediente, la Comisión Técnica de Regulación de Encuestas había recomendado adoptar una medida cautelar para suspender la publicación de encuestas de la firma. Sin embargo, el magistrado ponente Álvaro Hernán Prada rechazó esa solicitud y permitió que la empresa continuara el proceso, garantizando su derecho a la defensa.

El CNE otorgó a Atlassintel S.A.S. un plazo de tres días hábiles para presentar sus descargos y responder a los señalamientos sobre la metodología utilizada en el estudio cuestionado.

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La investigación está relacionada con la encuesta titulada “Atlas-Semana Marzo 2026 – Elecciones Presidenciales Colombia 2026 – Intención de voto”, cuyo diseño metodológico es objeto de revisión por parte de las autoridades electorales.

Documento del Consejo Nacional Electoral (CNE) que sustenta la indagación preliminar y las medidas adoptadas en el caso contra la encuestadora Atlas Intel y la difusión de encuestas en el proceso electoral de 2026 - crédito CNE

Como parte del proceso, la encuestadora, a través de su representante Yuri Sánches, entregó el 12 de marzo de 2026 al CNE la documentación técnica completa del estudio.

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Esto incluye la ficha técnica, el cuestionario aplicado, los resultados, las bases de datos originales y el código utilizado para replicar los análisis. Esta información fue evaluada por la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas, que elaboró un informe de auditoría sobre la validez metodológica del sondeo.

El informe fue firmado por el comisionado auditor Álvaro Mauricio Montenegro Díaz y remitido a la Secretaría Técnica del organismo, bajo la coordinación de Mónica Estefanía Casas Camelo, para su incorporación al expediente.

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El CNE recordó que el proceso se desarrolla bajo el marco de la Constitución Política, la Ley 130 de 1994 y la Ley 1437 de 2011, además de la regulación vigente sobre encuestas electorales.

La entidad insistió en que todas las actuaciones respetan el debido proceso, el derecho de defensa y la posibilidad de aportar o controvertir pruebas antes de una decisión de fondo.

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Panorama del proceso electoral de 2026 en Colombia, donde las autoridades mantienen la vigilancia sobre la publicación y regulación de encuestas de intención de voto - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Medida cautelar de magistrada

En un hecho separado pero relacionado, la magistrada Fabiola Márquez, del Consejo Nacional Electoral, emitió una medida cautelar de urgencia que ordena a la Revista Semana suspender la publicación de encuestas de la firma Atlas Intel en Colombia, a pocos días de las elecciones presidenciales.

La decisión fue adoptada el 19 de mayo de 2026 y ha generado debate por su impacto en la libertad de prensa y el debido proceso.

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Según el documento de 17 páginas, la magistrada ordena la “suspensión inmediata y/o prohibición temporal de publicación, difusión y divulgación de encuestas electorales” realizadas por Atlas Intel y difundidas por el medio, hasta que se verifique el cumplimiento de los requisitos legales.

La medida se fundamenta en el Informe Final de Auditoría Técnica y Metodológica de la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del CNE, que hace parte del expediente CNE-E-DG-2026-014724.

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Uno de los puntos más polémicos es que la decisión no pasó por la deliberación habitual de la sala plena del CNE, lo que ha sido cuestionado por algunos sectores del propio tribunal, que consideran que podría tratarse de un procedimiento irregular.

La resolución también ha generado controversia porque se produce en un momento clave de la campaña presidencial, cuando las encuestas tienen alta influencia en la opinión pública.

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Resultados y análisis de encuestas electorales bajo revisión institucional, en medio del debate sobre su impacto en la opinión pública durante la campaña presidencial - crédito @Registraduria / X

La decisión se conoció pocos días después de la publicación de una encuesta de Atlas Intel difundida por Semana, en la que se proyectaba una posible segunda vuelta presidencial entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, lo que generó amplio debate político y reacción en redes sociales.

Tras la publicación, se reportaron campañas en redes sociales que, según el medio, buscaban desacreditar tanto a la encuestadora como al propio medio de comunicación.

Atlas Intel es una firma internacional con presencia en varios países y reconocimiento por sus aciertos en procesos electorales en Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina y otros países.

En paralelo a la medida cautelar, el magistrado Álvaro Hernán Prada abrió una indagación preliminar adicional dentro del CNE, en el marco de la vigilancia a las encuestadoras y medios que publican estudios de opinión electoral.