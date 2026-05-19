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Dos personas resultaron heridas en pruebas con el fusil Jaguar, el que tanto presume Gustavo Petro: esto dijo Indumil

El incidente reciente abre un debate sobre los desafíos técnicos y las decisiones políticas en la carrera nacional por modernizar el arsenal militar

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El fusil Jaguar, primer arma larga de diseño y fabricación colombiana, incorpora un 65% de polímeros de alta resistencia y pesa aproximadamente un 15% menos que el sistema Galil ACE que usa actualmente la Fuerza Pública- crédito Presidencia de la República
La verificación del nuevo armamento avanzado en presencia de autoridades nacionales experimentó contratiempos luego de que se presentara el primer incidente en el marco del proceso de ensayo para las Fuerzas Militares de Colombia - crédito Presidencia de la República

Un uniformado resultó herido durante las pruebas del nuevo fusil Jaguar, presentado recientemente por el presidente Gustavo Petro en el fuerte militar de Tolemaida.

Insumil confirmó que entre el 14 y el 16 de mayo de 2026 se realizaron pruebas técnicas y operacionales del fusil Jaguar en el Centro Nacional de Entrenamiento (Cenae), con la participación de 12 funcionarios de diversas ramas de la fuerza pública y equipos interdisciplinarios de la entidad.

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Tras el inicio del proceso, dos fusiles presentaron una liberación no controlada de gases asociada a condiciones mecánicas no óptimas.

Indumil señaló que un técnico y un suboficial recibieron atención médica, detectándose lesiones superficiales únicamente en uno de los involucrados, sin consecuencias mayores. Según la entidad, estos sucesos corresponden a ajustes propios de la fase de validación y fortalecimiento técnico.

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La validación permitió identificar mejoras en reducción de peso, modularidad, ergonomía y adaptabilidad operacional del sistema, además de recopilar información relevante para continuar la optimización tecnológica del fusil Jaguar.

Posteriormente, los representantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional siguieron como evaluadores técnicos, aportando retroalimentación especializada.

Con base en el comunicado, Indumil reportó que los avances, incidentes y próximas etapas fueron informados a las instancias correspondientes del sector defensa, bajo los canales institucionales previstos.

Actualmente, se ejecuta un plan de optimización y revalidación técnica que se mantendrá hasta asegurar el pleno cumplimiento de las especificaciones técnicas, operacionales y de seguridad establecidas para el sistema.

La entidad reiteró que estas acciones consolidan capacidades tecnológicas e industriales en el sector defensa de Colombia y sostuvo su compromiso con la seguridad, el rigor técnico y la transparencia en el desarrollo del fusil Jaguar.

Esto pretende el gobierno nacional con el fusil de manofactura colombiana

El fusil Jaguar se encuentra en fase de pruebas para determinar si podrá convertirse en el principal armamento de las Fuerzas Militares de Colombia.

El desarrollo del modelo se aceleró luego de que el presidente Petro ordenó frenar la compra de armas fabricadas por la fabricante estatal Indumil con tecnología de Israel, tras el inicio de la guerra en Oriente Medio.

La producción nacional tomó impulso ante las restricciones para importar piezas clave israelíes, especialmente después de la decisión presidencial de modificar acuerdos en el sector defensa.

Desarrollo y pruebas del fusil Jaguar

Las pruebas buscan definir si este modelo reemplazará al fusil Galil, utilizado por el Ejército colombiano durante décadas. Uno de los principales objetivos del proyecto es reducir la dependencia frente a proveedores extranjeros en materia de armamento. El Ministerio de Defensa continúa evaluando la viabilidad técnica del Jaguar y monitorea la evolución del uniformado afectado, según detalló el medio colombiano Semana.

Perspectivas y antecedentes tecnológicos del armamento colombiano

Durante años, el fusil Galil de origen israelí ha conformado la base del arsenal colombiano. Pese a que gran parte del arma podía fabricarse en Colombia, algunos componentes como el cañón y la mira seguían siendo exclusivas de Israel. Los contratos prohibían el uso de cañones no autorizados por el fabricante, tal como precisa el medio colombiano Semana.

En la presentación del fusil Jaguar, el presidente Petro subrayó la importancia de limitar la dependencia tecnológica y tomó distancia de los sistemas controlados por software extranjero. El mandatario señaló su preferencia por armas analógicas y remarcó que la autonomía en la producción nacional es relevante ante el surgimiento de nuevas amenazas.

El programa de desarrollo y prueba del fusil Jaguar busca fortalecer la independencia tecnológica del país frente a esquemas externos.

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