-Abrirnos y reinsertarnos al mundo: no hay desarrollo viable sin inserción internacional. El mercado interno no es suficiente, no alcanza el umbral necesario para otorgar sustentabilidad a proyectos de carácter cerrado. El enorme esfuerzo de los pequeños, medianos y grandes exportadores ya está dando sus frutos: desde septiembre de 2018 se registra superávit en la balanza comercial.