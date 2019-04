Sin embargo, estos temas a corto plazo deberían ser en su mayoría irrelevantes para los políticos alemanes. La política fiscal en el país ya se ha tornado ligeramente expansiva, pero no hay razones por las cuales no pueda usar el bache como buen motivo para invertir mucho más en infraestructura. Eso también ayudaría a reequilibrar el modelo económico del país, que sigue muy expuesto a los caprichos de la demanda externa. Están las condiciones además para que las empresas utilicen sus grandes superávits para pagar salarios aún más altos y potenciar la inversión privada, aunque eso no sucederá mientras el panorama se mantenga tenue. Es hora de que Alemania reformule su modelo económico y los políticos del país deberían tomar la iniciativa.