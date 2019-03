Fue una dura noche, el candidato Ítalo Luder me pidió que bajara a hablar con los medios y aceptar la derrota. Una oficina en la calle Reconquista, clima de asombro, la mayoría no lo esperaba. No había tantas encuestas y era una elección pareja. El peronismo arrastraba demasiadas culpas, el final de Isabel, la guerrilla y un candidato demasiado distante de la gente. Más de uno supo decirme: "Alfonsín parece más peronista que Luder".