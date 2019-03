¿Qué nos falta? Que se sumen los adultos, padres de esta juventud movilizada, junto con las masas de trabajadores del campo y la industria nacional —sobre todo los suspendidos o desocupados—, aquellos que en las últimas décadas se vieron reemplazados por máquinas en la producción agrícola o que directamente no pueden tener en funcionamiento al máximo su capacidad productiva por culpa de una recesión que frenó el consumo interno y congeló la economía. ¿Podemos imaginarnos a una CGT ecologista? Sin dudas sería una buena variante para la reinvención desde hace tiempo está pendiente en el sindicalismo argentino. Ya no podemos seguir discutiendo sobre capitalismo sin hablar sobre cambio climático: cada sector es en parte responsable del problema, pero también parte de la posible solución. La industria por un lado debería encargarse de adoptar tecnologías sustentables motorizadas por energías renovables, y el campo por un uso prudencial del suelo y una vuelta a la producción de comida no como mercancía sino como alimento sin pesticidas.