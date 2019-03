Se dice que este próximo jueves se sabrá si Roberto Lavagna se sube a la contienda de octubre. Era un personaje no esperado por los seguidores del oficialismo. Los ha desconcertado. Iniciaron una campaña para desprestigiarlo en las redes y aportaron información sobre Lavagna que no se ajusta a la realidad de los hechos. En fin, artimañas de una pugna que recién empieza. ¿Se presentará Cristina Kirchner? Hay tantos sí como no. El misterio lo ha ejercitado la ex Presidente en distintas oportunidades en el pasado. ¿Ahora qué estará esperando?