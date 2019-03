Es clarísimo que hoy tenemos muchísimas más oportunidades que en otras épocas de la historia, cuando para la mujer todos los caminos conducían a la casa a criar hijos, ser madre como única función social posible. Con los años la mirada sobre la maternidad fue pasando a la de los ´50 y ´60, con Simone de Beauvoir a la cabeza, que la definía como un obstáculo a la vocación humana de trascendencia (la mujer "puede consentir en dar vida solamente si la vida tiene un sentido; no puede ser madre sin tratar de desempeñar un papel en la vida económica, política, social"). Hasta llegar hoy a un feminismo que en ocasiones riñe y se sacude incómodo, pero reconoce la importancia de la maternidad como uno de los factores en la identidad femenina, aunque no el único. "Hay que ayudar a las mujeres a no ser madres cuando no quieren serlo, pero también hay que ayudarlas a serlo cuando lo desean", dice la historiadora y gran figura del feminismo francés, Yvonne Knibiehler.