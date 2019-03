¿Pero no notaste la autocrítica que hizo?, me preguntó un diputados del PRO. Si por autocrítica se entiende reconocer el error, la metida de pata, la pifia propia para corregirlo y desandar el camino que provocaron el fallo negativo, claro que no. La tormenta fue ajena, en el mundo no propio pasaron cosas y, sobre todo, a pesar de la inflación 5 veces superior a la prometida en esa misma poltrona y el triple error en el pronóstico del crecimiento, "sentamos los cimientos para el cambio". O sea: yo no fui y seguimos por el mismo camino. Huele poco a autocrítica.