El panorama norteamericano continúa siendo favorable y se ve continuidad en la expansión con mayor dinámica de las exportaciones. Hay motivos válidos y coherentes para sostener la dinámica exportadora. La principal economía del mundo fue responsable de la bonanza global 2002-2008, sin lugar a dudas gracias a una recuperación desde la última recesión del 2001. La productividad y la eficiencia norteamericanas son destacables. Desde mediados de los 90 la productividad crece a una tasa de 2,5%, cuando entre 1970 y 1995 lo hizo a 1,5 por ciento. Dicho aumento es naturalmente diferente por sectores, más elevado en industrias de mayor desarrollo tecnológico y menos en la manufactura tradicional. Se relaciona con la incorporación de IT por el mayor uso de capital por persona empleada y por el incremento de la eficiencia. Sin embargo, la variable productividad no es mágica y no suple a los fundamentals preocupantes de la macro que con buen olfato inquietan a muchos analistas.