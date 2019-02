Ese diálogo poco usual, y por lo tanto infértil, es el que me toca enfrentar cuando menciono la metodología de aprendizaje basada en el juego que tengo para presentar. "Claro, es gamification", me dicen. No. La ludificación (la mejor traducción que encuentro) es otra cosa. Significa aplicar estrategias de juego en contextos que no son propiamente lúdicos, que en este caso sería el aula escolar. En la ludificación no necesariamente se juega, sino que se aplican pequeñas modificaciones o intervenciones (sistemas de puntos o recompensas graduales) que, en teoría, obran como estimuladores del proceso de aprendizaje. Pequeños cambios didácticos, pero no mucho más. El contenido no se altera, sino que condiciona la forma en la cual puede ser 'ludificado' (perdón), los objetivos de aprendizaje son los mismos, la organización del entorno de aprendizaje es prácticamente la misma y la gratificación por el aprendizaje no está garantizada, aun en los casos en donde el aprendizaje es de calidad.