Adoptamos esa mirada porque no hay manera de generar relaciones sin violencia si no se ponen todos los dispositivos del Estado en la tarea de prevención y erradicación de la violencia de género; una violencia muy

particular, porque tiene su raíz no en una conducta individual, sino en las

desigualdades estructurales entre mujeres y varones, naturalizadas y

reproducidas por nuestra cultura.